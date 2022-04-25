本土疫情持續升溫，國內今(25)日新增5108例本土個案，其中仍以新北市新增1861例最多，不過有網友統整今年截至4月24日的「全台各縣市確診數／縣市人口總數」結果發現，雖然新北確診數最多，但以人口比例來看，基隆市的確診人口比超過千分之6，位居全國之冠，而且將近全國平均的5倍左右，讓不少人驚呼「基隆好狂」。

網友統整今年截至4月24日的全台確診人口比。(圖/截自PTT)

這名網友在《PTT》列出2022年至4月24日的累計確診數，北部4縣市中，以新北市的1萬0593例最多，其次依序為台北市5699例、桃園市4804、基隆市2271例，不過一看「確診數／人口總數千分比」發現，新北市為千分之2.65，而基隆市竟超過千分之6.26，是全國最高。

這項統計是以各縣市今年至4月24日的累計確診數，除以各縣市截至今年3月的人口總數，以千分比顯示確診人口比例，結果有7個縣市都高於千分之1，前7名的縣市依序為基隆市、花蓮縣、新北市、台北市、桃園市、宜蘭縣及台東縣。

此外，從統計數字可見，全國今年至4月24日的累計確診數為3萬0668例，除以總人口數的確診人口比約千分之1.3，而基隆市的確診人口比約千分之6.3，已將近全國平均的5倍左右。

貼文曝光後引起熱議，網友紛紛回應「基隆怎麼了啊」、「和病毒共存.基隆跑在全國前面」、「基隆會不會先達到群體免疫？」、「基隆共存進度跑好快」、「基隆下周大概就1%人染疫了」、「基隆有機會變成第一位共存的城市？」、「基隆好狂」。