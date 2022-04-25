竹圍漁港遊艇碼頭區。（桃園市政府提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市竹圍漁港近年推動轉型，7年來投入新台幣5.7億元，已完成多項建設，優化周邊設施，如今又有新亮點現身。原先老舊破損的沖沙區，經過排水改善，結合漁港意象改造成可愛海洋生物主題，成為超萌新地標。

桃園市府近年推動多項竹圍漁港改善計畫，包括遊艇碼頭專區、彩虹橋維護、設置薄膜天幕及釣魚區平台等。市長鄭文燦指出，竹圍漁港南側沙崙海岸是民眾親海玩沙的好去處，但老舊的沖沙區不僅破損還嚴重積水，經市府規畫改造，提供民眾更舒適的遊憩環境。

針對改善工程，農業局長郭承泉說明，主要項目包括造型沖洗區、牆面彩繪、海浪地板、沙丘矮牆、座椅與漁獲蓄水池等，以可愛海洋生物為主題，呈現藍白色系嶄新景觀。

鄭文燦也提到，竹圍漁港的海鮮相當有名，市府與桃園區漁會將共同推動魚產品直銷中心新建計畫，盼能更新觀光魚市，提供民眾更優質的購物環境。此外，鄭分享，國1甲線將於竹圍設置交流道，未來高速公路可直達竹圍，盼更加便利的交通能吸引遊客前來。