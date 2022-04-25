作為2022年杭州亞運會重點配套工程和「軌道上的長三角」，根據中新網報導，湖杭鐵路新建的三座牽引變電所同時向兩邊供電臂送電，伴隨著供電臂終端驗電檢測完成，湖杭鐵路全線接觸網一次送電成功。此次全線「電通」意味湖杭鐵路電氣化建設基本完成，為即將展開的熱滑試驗和動態檢測提供動力保障。

湖杭鐵路北接寧杭高鐵、合杭高鐵、在建的滬蘇湖高鐵，南接杭黃高鐵和在建的杭溫鐵路，由浙江省交通集團牽頭投資建設。

據了解，接觸網「電通」作為鐵路建設過程中的控制性工程，承擔為電力機車提供動能支持的重任。此次湖杭鐵路接觸網送電範圍涵蓋3座牽引變電所、4座分區所、5座AT（自耦變壓器）所、1座杭州西開閉所等共計137公里。

根據了解，湖杭鐵路接觸網全線送電後，將迅速推進熱滑試驗及動態檢測工作。該項目計畫今年7月底具備開通營運條件，屆時將進一步完善區域高速鐵路網佈局，提升杭州樞紐客站與過江通道能力，促進沿線經濟社會發展。