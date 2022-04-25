A Chinese higher education plane suspected to be the "Coach-10" (L15 Falcon) crashed in Huoshan, Anhui, belonging to the 4th Regiment of the PLA on a training flight pic.twitter.com/RWwSy6AORK — Nguyen Ken (@NguyenK68421403) April 23, 2022

據陸媒報導，網上盛傳共軍一架教練機在河南省商丘虞城縣張集鎮曹樓村墜毀，引發大陸各界關注。這架型號為L-15獵鷹的高級教練機上2名飛行員跳傘逃生，其中一人疑為俄羅斯學員。中共軍方尚未證實此事。

《多維新聞》等數家陸媒報導稱，4月23日有一架共軍L-15獵鷹高級教練機在河南省商丘虞城縣張集鎮曹樓村墜毀，2名跳傘逃生的飛行員疑似受傷，坐在農田中等待救援，其中一人被指為俄羅斯籍學員。

網傳視頻顯示，機墜毀在居民附近的農田，附近的野草因而起火燃燒，軍機殘骸碎片散落一地。有村民詢問：「你是中國人民解放軍嗎？」該飛行員回答：「是」，並示意拍攝者「不要拍照」。

報導說，據圖片顯示，墜毀的是L-15獵鷹高級教練機。L-15獵鷹是中航二集團所屬南昌洪都航空設計的高級教練機，可改造為輕型戰鬥機和攻擊機。L-15獵鷹由俄羅斯雅科夫列夫設計局公司（Yakovlev）擔任顧問協助開發，是共軍第一款按照西方標準研製的高級教練機。

報導表示，中共軍方尚未回應此事。