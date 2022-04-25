華視新聞跑馬燈連爆大紕漏，國民黨立委李貴敏痛批，低級錯誤接連發生，實在讓人無法置信，但是NCC還在睡，主委陳耀祥還辯稱「責任不在NCC」相較華視高層還知道請辭自劾，一手催生今日亂象的NCC還當沒事一樣袖手旁觀嗎？難道不該為華視上架的成敗及績效負責嗎？當初講「黨政軍退出媒體」，現在NCC又做到哪了？

李貴敏表示，不要講台灣，國際間也是同樣情形，有沒有一個單位是像華視這樣連番出錯？卻連NCC處分的行政作業都要3到6個月？NCC作為監理機關，有調查嗎？有盡到應盡的責任嗎？

她指出，今天每個備詢的部會官員都承認華視經營的確不穩定，其中一項就是公廣集團董事會部分沒有辦法確定；你又知道他的人員不足，沒辦法過度負荷。所以華視今天發生這樣的問題，不難道就是因為華視認為只要有NCC主委關愛的眼神，所有事情都不是問題？也因此沒有任何改進。

李貴敏直言，原來中天在52台，大家都已經很習慣了，華視又還沒有茁壯成應有的規模，為何要把華視硬塞進去？又過往電視台無心的疏失都會遭NCC重罰，中天主持人口誤將200萬斤文旦遭棄講成200萬噸，即使2分鐘後即更正，都還被開罰100萬。對於導彈攻台假消息，以及連番荒誕訊息，短短一個禮拜內，三次跑馬燈失誤，NCC 竟這麼淡定、低調以對？NCC怎麼會這麼多標？

她強調，華視出包最該負責的就是NCC，當初立主華視進入52台的不就是NCC？但對於華視的處置方式，NCC居然需要3到6個月才能定案？新聞本來就需要民眾信賴其內容，才知道這些事實發生後應該怎麼因應。華視又是連續出包，那這3到6個月期間，難道百姓不需要信賴這家媒體上所提供的訊息？

李貴敏痛批，NCC主委還說台灣的新聞臺不是只有華視。試問，民眾在看到別臺沒有的訊息時候，又怎麼搞得清楚，到底是一則錯誤新聞，還是華視的獨家？這不就把憲法保障「知的權利」整個封殺掉？