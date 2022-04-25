為台灣之光加油！中華跆拳道代表隊25日從桃園國際機場啟程，展開為期2個月的國際賽事及移地訓練，爭取國際積分外，更備戰2024巴黎奧運，台中市工商發展投資策進會表示

，台中伴手禮業者考量對練選手有藥檢、體重控制及長期賽事特殊需求，精選營養健康的美味伴手禮，還有代表好彩頭的冠軍太陽餅，代表台中業者對選手「冠軍」的祝願。

台中市工策會總幹事黃于珊說，跆拳道為我國焦點賽事，選手們皆為奧運培訓熱門，實力堅強，其中林唯均、徐晧祐是台中中港高中校友，可見台中「酷運動、酷城市」深耕有成。

年紀最小未滿20歲的林唯均，是前世界盃金牌國手劉昭晴教練的愛女，喜愛烘培，常會自製糕點療癒紓壓，進駐國訓中心前，更特地製作手工餅乾、曲奇餅贈送市長盧秀燕，感謝盧市長對她的照顧與關心。

中華民國跆拳道協會教練劉聰達指出，選手團共5名奧運水準國手和教練等人同行，一路自瑞典公開賽、奧地利公開賽

、韓國大獎挑戰賽、羅馬大獎賽、盧森堡公開賽、亞洲跆拳道錦標賽，打到6月中下旬世大運，國際賽事緊鑼密鼓，不僅為增加國際積分，更備戰2024巴黎奧運。

出賽選手的大亮點，包括林唯均、羅嘉翎（東奧銅牌）、黃昱翔、徐晧祐、邱義睿，5名都是奧運級水準，奪冠呼聲極高。

中港高中的跆拳道總教練楊家維長期擔任青少年國家隊教練，他驕傲地說，子弟兵林唯均、徐晧祐擁有穩定的心理素質，自主管理能力極強，假日期間主動回母校加強訓練，是近年國內有望於國際賽事為台灣奪牌的重點選手。

京漾生技總經理兼台中市化妝品公會祕書長陳科仰強調，京漾生技在台中化粧品產業深耕多年，有最完整的化粧品工廠規格，這次特別準備Dr.L-3系列保養品，共11組市價8000元的面膜禮盒給世界巡迴征戰的跆拳道國手作為隨身保濕保養品，期能為中華隊再創佳績，讓選手上台領獎時有喜氣洋洋的好氣色。

工策會另加碼台中十大伴手禮選拔活動義賣所得，捐贈予選手作為訓練紅包，預祝中華健兒摘金奪冠。

工策會指出，此次除京漾生技贊助化粧品精品禮盒外，特別感謝台中伴手禮業者法布甜贊助無油、無麩質的馬卡龍鳳梨酥30盒及如邑堂贊助26盒冠軍太陽餅，讓選手吃得健康無負擔、解鄉愁，大啖冠軍太陽餅在國際競技舞台「叫我第一名」。