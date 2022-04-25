俄烏戰爭邁入第2個月。美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀於當地時間24日訪問基輔，並和烏克蘭總統澤倫斯基會談，這是俄烏開戰以來，美國政府高層首度正式訪問烏克蘭。前空軍副司令張延廷今(25日)直言，美國6架重型運輸機24日高調到波蘭送物資，「這樣敲鑼打鼓就不對了，因為很容易就被俄羅斯偵查到，變成俄軍的地面標靶」。

布林肯及奧斯汀訪問烏克蘭會見澤倫斯基，澤倫斯基向美國尋求提供重型武器，希望能與其討論重型武器的確切清單及交付速度。另根據《環球新聞網》報導，烏克蘭當地時間24日，美國重型運輸機密集抵達距離烏克蘭邊境僅 90 公里的波蘭城市熱舒夫，一天之內至少有6架降落，包括2架美國空軍C-17A軍用運輸機，以及多架由美國五角大樓租用的波音747運輸機。

張延廷25日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，6架運輸機高調到波蘭，這樣敲鑼打鼓就不對了，俄羅斯很容易就知道了，軍機和補給基地也很容易就被攻擊，甚至被俄軍直接從源頭摧毀。因為這些補給要從波蘭運進去烏西再運往烏東，有很大機率被俄軍的衛星給照到，變成俄軍的地面標靶，因此，要運送補給是不能高調的。

但張延廷也分析，美軍高調運送補給，另一方面是做給國際看的，表示美國真的有支援烏克蘭，但烏克蘭能不能馬上操作使用，形成「即戰力」，又是另一個問題了，因為是不同系統的裝備。