47歲女歌手李玟（CoCo）出道超過25年，唱紅過〈Di Da Di〉、〈暗示〉、〈往日情〉等歌曲，歌唱實力曾與張惠妹爭一時瑜亮。李玟的凍齡狀態一直是外界焦點，近期她登上大陸綜藝《聲生不息》舞台，以一套超緊身紫色連身褲裝亮相，絕美妝容幾乎看不出歲月痕跡；且因為李玟姣好S曲線太搶鏡，被網友稱讚她的水蛇腰身材簡直「秒殺一片少女」。

李玟受邀錄製大陸歌唱節目《聲生不息》，從近期釋出的片段能看到，CoCo身穿Halpern春夏亮片連身褲裝，雖是紫色混搭鮮紅色系的浮誇打扮，但在李玟的巨星氣質駕馭下游刃有餘，尤其服裝的貼身剪裁更是讓身材無所遁形；CoCo氣色紅潤在台上勁歌熱舞，帶來經典歌曲《真想見到你》粵語版，一現身就成為全場目光焦點。

李玟身穿紫色混搭鮮紅色系的浮誇打扮，但在她的巨星氣質駕馭下游刃有餘。（圖／取自微博）

亮片舞台裝子蓬蓬袖及深V剪裁加持，在李玟演繹之下充滿神祕復古氣息，轉至側面緊身細節隨著S曲線呈現，水蛇腰及火辣翹臀尺度全開；CoCo身材狀態好得如同少女般令人驚艷，幾個扭腰擺臀的動作更是直接辣翻所有人，完全看不出年齡已47歲，跟剛出道時幾乎毫無差別。

李玟服裝的貼身剪裁讓身材無所遁形，一現身就成為全場目光焦點。（圖／取自微博）

網友驚呼：「身材太好了」、「天后就是天后」、「側身線條秒殺一片少女了」、「不管怎樣都覺得CoCo很美」、「李玟完全不老誒」、「這個身材逼死誰」、「最喜歡的還是李玟的歌聲跟笑聲」、「還是這麼年輕」、「李玟怎麼都沒變」、「我都老了結果李玟還是長這樣」。