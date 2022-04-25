La Prairie 萊珀妮 極緻金燦賦活晚霜60ml ，3萬1850元。（La Prairie 提供）

La Prairie 萊珀妮 極緻金燦賦活晚霜60ml ，3萬1850元 。（La Prairie 提供）

頂級美妝La Prairie萊珀妮「極緻金燦賦活美學」，搭配全新「極緻賦活複方」，3步驟開啟夜間保養，搭配「極緻金燦夜間奢華護理手法」，以古老的按摩儀式為靈感，在清潔調理肌膚之後，取適量「極緻金燦精華」或少量「極緻金燦賦活晚霜」塗抹於肌膚，即可開始享受完如私人SPA般按摩。

旋開「極緻金燦賦活晚霜」的上蓋，隨附黑色雲紋大理石所雕刻的「極致賦活超導石」就在其中，「極致賦活超導石」具冰涼觸感，搭配按摩舒緩臉部肌肉，是迎接夜間保養的重要儀式。

La Prairie萊珀妮極緻金燦賦活晚霜，以六段式奢華工藝打造，將外側的金黃色環向右轉動，即可將瓶內可更換蕊芯的瓶身抽出，層層機巧猶如藝術品般值得收藏。

La Prairie 萊珀妮極緻金燦系列，即以永續為概念研發，全系列產品皆有可更換蕊芯的補充瓶身，稱為永續版，由環保可回收玻璃製成，讓選擇奢華的同時，也能以永續之美達到永恆之美。

響應世界地球日與永續概念，La Prairie萊珀妮 更史無前例的首度調降售價。即日起極緻金燦系列永續版產品，售價皆調降10％。

藝術家卡娜( Carla Chan )的《Through the Fields of Dawn》展覽，結合數位媒體、擴增實境技術和雕塑礦石元素，該作品也將與La Prairie萊珀妮合作，推出品牌首個藝術NFT作品，其收益將贊助瑞士蘇黎世理工學院ETH的冰川監測研究計畫。