La Prairie 萊珀妮 極緻金燦賦活晚霜60ml ，3萬1850元。（La Prairie 提供）
La Prairie 萊珀妮 極緻金燦賦活晚霜60ml ，3萬1850元。（La Prairie 提供）
La Prairie 萊珀妮 極緻金燦賦活晚霜60ml ，3萬1850元 。（La Prairie 提供）
La Prairie 萊珀妮 極緻金燦賦活晚霜60ml ，3萬1850元 。（La Prairie 提供）

頂級美妝La Prairie萊珀妮「極緻金燦賦活美學」，搭配全新「極緻賦活複方」，3步驟開啟夜間保養，搭配「極緻金燦夜間奢華護理手法」，以古老的按摩儀式為靈感，在清潔調理肌膚之後，取適量「極緻金燦精華」或少量「極緻金燦賦活晚霜」塗抹於肌膚，即可開始享受完如私人SPA般按摩。

旋開「極緻金燦賦活晚霜」的上蓋，隨附黑色雲紋大理石所雕刻的「極致賦活超導石」就在其中，「極致賦活超導石」具冰涼觸感，搭配按摩舒緩臉部肌肉，是迎接夜間保養的重要儀式。

La Prairie萊珀妮極緻金燦賦活晚霜，以六段式奢華工藝打造，將外側的金黃色環向右轉動，即可將瓶內可更換蕊芯的瓶身抽出，層層機巧猶如藝術品般值得收藏。

La Prairie 萊珀妮極緻金燦系列，即以永續為概念研發，全系列產品皆有可更換蕊芯的補充瓶身，稱為永續版，由環保可回收玻璃製成，讓選擇奢華的同時，也能以永續之美達到永恆之美。

響應世界地球日與永續概念，La Prairie萊珀妮 更史無前例的首度調降售價。即日起極緻金燦系列永續版產品，售價皆調降10％。

藝術家卡娜( Carla Chan )的《Through the Fields of Dawn》展覽，結合數位媒體、擴增實境技術和雕塑礦石元素，該作品也將與La Prairie萊珀妮合作，推出品牌首個藝術NFT作品，其收益將贊助瑞士蘇黎世理工學院ETH的冰川監測研究計畫。

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