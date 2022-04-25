基隆市某婦產科報群聚感染，4名確診新生兒原在診所內觀察，有家屬盼能將孩子送往醫療設備完善場域。診所發言人今日晚上9時許表示，經主管機關協調，幼兒將分別送往台北2間醫院收治。

基隆市某婦產科22日爆群聚感染，有6名新生兒確診，其中2名送往桃園林口長庚醫院安置，另4名在診所內觀察；基隆市長林右昌先前於疫情記者會表示，幼兒健康狀況均無虞。不過，有一名出生僅約9天男嬰，從24日深夜開始，2度出現血氧濃度不穩問題，所幸經大型醫院診療皆無大礙。

男嬰父親今日下午受訪表示，很擔心小孩的狀況，心情很焦慮，隨時在緊繃狀況，就怕有什麼突發事件，希望市府單位能提供醫療設備完善場域，若有突發狀況可以馬上應變、治療，或是讓家屬陪同照護。

今日晚上9時許，診所外突出現2台救護車。診所發言人出面表示，原有4名確診新生兒留在所內觀察，經主管機關協調，決議送往外縣市醫院做後續觀察、治療。另外，所內將清空進行一系列清消，待衛生主關機關核可後，再重新開始營運。據了解，4名新生兒皆為男嬰，分別送往台北馬偕、榮總醫院。