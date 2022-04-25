老公的女同事借酒裝瘋對老公勾勾纏該如何處理？一名人妻分享，老公的女同事喝醉跑到他們家來鬧，還死抱著老公不放，7、8個人拉都拉不開，結果人妻使出1招加上1句話，立刻讓對方酒醒。

一名人妻在爆料公社匿名公社發文，表示老公的女同事跑來她家發酒瘋狂敲門，老公一把門打開對方就衝進來抱住原PO老公大哭，邊哭邊說她很孤單很寂寞，還問原PO老公為什麼結婚她要怎麼辦等等等……聲音大到鄰居都跑來看熱鬧。

原PO說老公全程雙手舉高，一直要陪同她來的同事們把她拉開，但不知對方是藉酒裝瘋還是天生神力，一群7、8個人怎麼拉就是拉不開。最後原PO走過去硬扯女同事頭髮她才鬆手，女同事還脫高跟鞋要「輸贏」，一聽原PO說要報警秒酒醒。

原PO最後說：「雖然老公剛剛一直解釋他們之間沒什麼，但我內心疙瘩太大塊了只能委屈他今晚睡沙發了」。

眾多網友看完回應：「一桶滿滿冰塊水淋下去，保證讓裝瘋的人秒清醒」、「辣椒水是醒酒的好東西，反正真那麼醉，不會記太清楚」、「這沒先賞兩巴掌給她我跟她姓」、「應該抱著妳老公當場接吻給她看」、「快去找九天玄女唯一姐妹，問問看今年走什麼運？」、「我只能說妳老公好可憐，現在好人難當，都舉雙手投降了，這樣還被懷疑真倒楣。」。

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時新聞網關心您：開車不喝酒、喝酒不開車！