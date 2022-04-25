不少民眾會到咖啡廳辦公、讀書，可能一坐就是幾個小時，但台灣人習以為常的舉動，看在外國人眼裡卻是十分震撼，甚至發文分享台灣星巴克的一幕，坦言「這是我最愛台灣的原因之一」。

來自美國的佛里特（Morgan Everett）近日在推特發文，她在台灣星巴克內拍下鄰桌的畫面，只見桌上擺放電腦、手機，座位上則擺著背包與耳機，但是主人卻能放心離開座位，佛里特直言「完全不擔心有人會把這些沒人看管的物品拿走，這是我最愛台灣的原因之一」。

Working at Starbucks. Person next to me leaves her phone, laptop, headphones, and purse and disappears for ages, with no worries at all that someone will take her unattended belongings. One of my favorite things about Taiwan. pic.twitter.com/d2LrzJA8T9 — Morgan Everett (@MorganinAsia) April 24, 2022

貼文也引起不少外國網友共鳴，「這真的太棒了，我希望美國人也會有如此的信任與社會共識」、「我在阿根廷的布宜諾斯艾利斯，這裡把手機放桌上就可能被搶走，店員還建議包包最好鎖在椅子上」。也有人奉勸原PO仍要有所防範，佛里特也回應，「我不會這樣做，但對台灣人能如此安心感到印象深刻」。

不少在台灣生活的外國人也有感而發，「我來台灣已經8年了，每次看到這個景象還是覺得震撼」、「我也有遇過一對母女把東西就這樣放在桌上，根本不擔心有人會拿走，我也愛台灣」、「我第一次目睹時深感震撼，現在我也跟著這樣做」。