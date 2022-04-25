不少民眾會到咖啡廳辦公、讀書，可能一坐就是幾個小時，但台灣人習以為常的舉動，看在外國人眼裡卻是十分震撼，甚至發文分享台灣星巴克的一幕，坦言「這是我最愛台灣的原因之一」。
來自美國的佛里特（Morgan Everett）近日在推特發文，她在台灣星巴克內拍下鄰桌的畫面，只見桌上擺放電腦、手機，座位上則擺著背包與耳機，但是主人卻能放心離開座位，佛里特直言「完全不擔心有人會把這些沒人看管的物品拿走，這是我最愛台灣的原因之一」。
貼文也引起不少外國網友共鳴，「這真的太棒了，我希望美國人也會有如此的信任與社會共識」、「我在阿根廷的布宜諾斯艾利斯，這裡把手機放桌上就可能被搶走，店員還建議包包最好鎖在椅子上」。也有人奉勸原PO仍要有所防範，佛里特也回應，「我不會這樣做，但對台灣人能如此安心感到印象深刻」。
不少在台灣生活的外國人也有感而發，「我來台灣已經8年了，每次看到這個景象還是覺得震撼」、「我也有遇過一對母女把東西就這樣放在桌上，根本不擔心有人會拿走，我也愛台灣」、「我第一次目睹時深感震撼，現在我也跟著這樣做」。
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