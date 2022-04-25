新北市政府與華夏科大24日共同辦理「地球在微笑：守護在地攜手向前」南勢角山淨山健行活動。（華夏科大提供）

每年4月22日是世界地球日，新北市政府與華夏科大24日共同辦理「地球在微笑：守護在地攜手向前」南勢角山淨山健行活動，一早華夏師生及在地社區民眾一行40多人沿著華新街109巷、南勢角山稜線步道，一邊健行、一邊淨山撿拾垃圾，半天的淨山成果，共清理出33包約145公斤的垃圾量。

新北市觀旅局股長何期望指出，今年推出「微笑山線-好好在山中」是一條串聯樹林、鶯歌、三峽、土城、中和、新店、石碇、深坑、汐止到平溪等地區，呈一條微笑曲線的登山步道。主要是邀請民眾打開五感，探索家山風情。今天的淨山就是一種「行．山之守護」，看到每位參與的華夏師生和社區民眾全心全力投入且不嫌髒汙、不辭辛勞，守護精神十分令人感動。

社區居民表示，今天是他第二次參加華夏科大淨山活動，每次看到家庭垃圾的隨意丟棄都覺得無法理解，希望大家從自身做起，盡量把垃圾減少而且落實垃圾不落地，將垃圾帶下山，讓我們的自然環境更好。華夏學生謝宗恩分享活動心得說，今天淨山過程中看到鄰近道路下邊坡很多垃圾，覺得都是因為部分人心存僥倖心態，以為棄置無人注意的圍籬外或小小垃圾不會影響就隨手丟棄，但當每個人都這麼做時，就嚴重破壞了生態環境，希望能改變這樣的便宜行事的心態。

華夏科大USR計畫主持人、副校長蘇聖珠表示，學校自2018年推動「華夏南勢在地紮根」大學社會責任實踐計畫 將中和區南勢角山、外挖子山和牛埔山認領為校山，也正是今年初觀旅局所推出的微笑山線其中一環。很榮幸能成為新北市微笑山線守護的在地合作夥伴，很高興每位參與夥伴這麼認真投入且滿心微笑，共同守護社區愛護家園的心值得敬佩。