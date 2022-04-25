去年緬甸軍方以軍事政變的方式推翻民選政府以來，曾獲諾貝爾和平獎的翁山蘇姬就一直被拘留。軍政府控告她多項罪名，然而卻拖延正式宣判。

半島電視台(Aljazeera) 報導，翁山蘇姬為實際領導人的民選政府，曾運作了4年左右，然而在2021 年2月，軍方發動政變結束了緬甸短暫的民主時期，之後76歲的翁山蘇姬就一直被軟禁著。

軍政府指控她多項罪名，包括與外國勢力勾結、違反官方保密法、腐敗和選舉舞弊，其中腐敗的罪名多達10個，每項罪名都可以判處 15年。

原本預計在星期一的一審判判決卻被推遲，記者被禁止參加在首都內比都舉行的特別聽證會，翁山蘇姬的律師也被禁止接受媒體採訪。

先前，她已經被搞煽動反對軍隊、違反COVID-19防疫規則和違反電信法而被判處6年。

其實，翁山蘇姬被判決有罪一點都不意外，因為不願放權的軍政府，都要找個理由阻止她的勢力再次參選。據政治犯援助協會稱，緬甸有超過 13,000 人因政治案件被捕，1,700 人被軍方殺害。