連槓19期的威力彩今晚終於開出。台彩公布今晚開出111000033期威力彩，9.5億元頭獎開出2注，由南投縣埔里鎮「鑫來旺彩券行」及台北市北投區「財神一路發彩券行」開出，每注各得4.75億元。

台彩今晚開出111000033期威力彩，第一區獎號由小到大依序為02、03、25、26、36、38，第二區01。

威力彩9.5億元頭獎今晚2注開出，獎落台北、南投。（示意圖/資料照片）

台北市北投區財神一路發彩券行今晚得知店裡開出4.75億元頭獎，店員開心大聲歡呼；她說，彩券行在北投區生意很好，威力彩頭獎很久沒有累積到這麼高，今天生意比平日好很多，日前才開出刮刮樂200萬元大獎，現在又緊接開出威力彩頭獎，直呼「運氣好到不敢置信」。

南投縣埔里鎮鑫來旺彩券行狂開大獎，除這次威力彩頭獎外，過去曾開出大樂透、今彩539及雙贏彩頭獎，累計頭獎數至少5個；代理人范小姐透露，106年最旺，除夕當天先開出2.17億元頭獎，隔天又再開出大樂透加碼的百組百萬大獎。

范小姐表示，鑫來旺彩券行位於埔里郵局對面，由於人潮眾多、人來人往，不僅替彩券行帶來商機，也讓彩券行沾光，屢屢開出大獎，當地顧客還開玩笑說，郵局好比彩券行的「大金庫」。