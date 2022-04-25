烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）於俄烏戰爭之際，尋求西方各國有力出力，大舉招募國際傭兵。韓國近期傳出一名特種部隊新兵化名A某，擅自前往烏克蘭參戰，原因疑似是在軍中遭學長霸凌，活得不快樂才會逃走。據了解，A某抵達波蘭－烏克蘭邊境時被拒絕入境，逃兵1個月後回國，最終在仁川機場遭逮捕。

綜合韓媒報導，南韓海軍陸戰隊第1師團一名年僅20歲、化名A某的弟兄，卻因軍中生活不順遂，疑似長期受部隊同儕、長官欺壓，一時動念而鑄成大錯。上月21日，他趁下部隊休假期間，逕自從仁川機場飛抵波蘭華沙。據悉他計畫加入烏克蘭國際軍團，與烏國人民齊心抗俄。

報導指出，A某抵達波蘭後，便一直躲在難民營裡面，後來抵達波烏邊境準備要入境烏克蘭時被攔截。南韓軍方今天（25）表示，「A某已被遣送回國，上午軍方在仁川機場當場將他上銬，將依法予以嚴厲懲處。」

A某還曾透過通訊軟體向友人表示，「我絕不會回韓國，我會拿到烏克蘭公民的身份，在這裡展開新生活。」該名友人試圖勸說，要A某別再犯傻了，趕緊回國。據了解，A某曾在個人社交平台發佈貼文，標題為「一封發自內心的信」，字裡行間透露部隊中受到的委屈與不平。