P. LEAGUE+新北國王「新台灣人」戴維斯，25日到位於宜蘭縣員山鄉的內城國民中小學進行巡迴性個人公益活動，和學校師生分享「尊重」、「愛與和平」、「環保」等3大議題，並在分享會結束後進行籃球互動活動，甚至在現場辦起簽名會。

戴維斯隨後也在自己的IG發文，內容如下：「公益活動最困難的地方在於它必須要是很純粹的，任何其他外在因素參雜進去，都很容易造成這份純粹變質，甚至讓這樁好事被模糊了焦點！

「對的事情就去做」，就是這樣的信念，開始了我們的公益之旅，這次以協會的身分來到宜蘭內城國民中小學分享一些故事跟想法，希望能帶給這些小朋友一些正面能量。

其實說真的，只要有一位小朋友、一位就好，因為我們的演講而成功有所改變，對於我們所投入的時間、資源跟精力而言，就是最好的投資跟回報。對於「讓社會變得更好」這件事，我們也算是有了交代。

謝謝宜蘭內城國中小學的邀請，我們很享受這次的旅程，希望我們一起各自努力，傳遞更多的愛與能量！」