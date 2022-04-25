黃奕儒、黃霆睿、文慧如及超大咖天團動力火車唱響澎湖花火之夜。(張茂雄攝)

15分鐘的七彩煙火秀精彩絕倫，為澎湖花火節慶祝20歲生日。(張茂雄攝)

一年一度的澎湖國際海上花火節25日晚間隆重開幕，2003年第一屆主辦時的澎湖縣長賴峰偉，20年後再次站在這個舞台，也打破台灣地方自治史的紀錄。賴峰偉說每年花火節舉辦的2個多月時間，可以幫澎湖帶來數十倍的觀光產值，不過今年因疫情關係，希望來澎湖玩的遊客也要做好防疫準備。

根據澎湖縣政府的統計，25日晚間有1萬5千人聚集在觀音亭休憩園區與附近海域的遊艇上，開幕典禮原定由LULU擔綱主持人，但她因團員染疫無法來澎湖，為防疫安全起見，臨時由縣府員工李珊珊代打上陣，首先由澎湖縣青少年交響樂團熱情開場，接著黃奕儒、黃霆睿、文慧如及超大咖天團動力火車唱響澎湖花火之夜。

今年花火20再次攜手LINE延續深度合作，以「精彩永續綻放」為主軸，700架無人機科技燈光秀在夜空中拼出一幅幅美麗的圖案，接續15分鐘的七彩煙火，精彩絕倫，為澎湖花火節慶祝20歲生日。

為了防疫考量，澎縣府也鼓勵遊客採分流觀賞花火，在金龜頭（鄰近篤行十村）、重光海堤、西嶼赤馬安檢站、第三漁港、案山漁港等地點，讓民眾選擇前往避開擁擠人潮。縣政府今晚為落實防疫政策，凡進入觀音亭園區之人員，皆須強制要求實聯制登記，或出示中央發布台灣社交距離APP畫面，另外園區內應全程配戴口罩，共同遵守防疫規定，讓花火20週年活動得以順利圓滿。