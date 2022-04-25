陳凡騏推出新歌《赤裸》，唱出自己真實的故事。（麻豆傳媒映畫提供)

陳凡騏推出新歌《赤裸》，唱出自己真實的故事。（麻豆傳媒映畫提供)

陳凡騏推出全新單曲《赤裸》，由他作詞譜曲，紀念一段無疾而終的戀情，也帶出他投身成人界的契機，「希望大家也可以喜歡我穿上衣服的樣子！聽聽《赤裸》，感受我的心、愛全部的我喔！」《赤裸》MV請到女優梁芸菲擔任女主角，兩人用盡情感演出現實生活中的愛慾糾葛，也有大膽解放、但不露點的演出。

陳凡騏有「被AV耽誤的創作歌手」美譽，在歌壇奮鬥數年，曾於2019年發行《不該相遇的時候》EP，但真的為他打開知名度，是轉戰成人界後一齣又一齣量身打造的好片，如《少年阿賓》系列、翻拍自全球冠軍影集《魷魚遊戲》之情慾版《鮑魚的勝利》，片中的英姿讓他聲名大噪，連帶過往音樂作品翻紅，點閱次數大破115萬，也讓斜槓成人界第一男優的他，不放棄歌唱事業，再接再厲寫出好歌。東家麻豆傳媒亦表示，「為支持演員多元發展，公司傾力支持凡騏再戰歌壇！」

提到《赤裸》創作背景，陳凡騏表示，一直夢想成為歌手，曾經將上百首 DEMO 寄給唱片公司，但都石沈大海，後來在戲劇試鏡時，認識了一位女孩，兩人都對表演有濃厚興趣，慢慢成為共患難的知心好友，滋生了情愫。有天女孩跟他透露，「我要帶你去我的片場看看，你會支持我嗎？」他一口應允，隔天就陪同女孩一起進棚，晴天霹靂的是，映入眼簾的卻是男女交纏的畫面，頓時讓他一股醋意衝腦，受不了爆衝的情緒奪門而出。

事後兩人大吵一架，陳凡騏壓不下男性自尊，還是走上分離這條路，「一方面是我覺得自己沒用，當時沒有能力照顧她、保護她，二方面太衝動，但那時的離開是想闖出一番事業回來找她！」直到有天他突然醒悟，女生那時是「因愛坦承」，誠實吐露女優身份，是想跟他有個未來，他當下去到女生住處，但發現她已搬離住所，且手機成了空號，並在社群徹底消失。這時的他想起當時探班時，導演塞給他的一張名片。當時陳凡騏事業陷入低潮，再加上想念女孩，促使他打給了導演，也因緣際會入行，成為出色的AV明星，但聽聞女孩已脫離這行、嫁作人婦，「心裡有股酸楚，但只能怪自己，不懂得把握。」他也選擇不打擾，就將這份情意永存心中，並幻化成音符，紀念當時這段過往的戀情。

陳凡騏表示新歌《赤裸》想分享的是，面對感情時是否全然真實把自己交給對方，又面對赤裸真相時，在愛中的彼此真實的反應！對於這段感情，居然連動到未來的入行初始，陳凡騏莞爾笑說：「我自己本身很喜歡斜槓，趁年輕多方的嘗試，我也很喜歡赤裸的自己！」短短出道2年，他主演的AV已突破150部，曾有過1週七天都有戲，天天提槍上陣不打烊！陳凡騏本身也是健身教練，熱愛重訓的他，還斜槓熱舞老師，可說是多才多藝。他也自勉：「如果連這樣的表演我都能演出，那應該就沒什麼是能難倒我的了！」陳凡騏《赤裸》由製作人許明傑打造，專輯也在「嘖嘖」平台募資中，預計5／20發行。