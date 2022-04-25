福斯小鋼炮儀表板秀「獅子」圖樣。（翻攝自臉書我愛狗夫【七仔軍團】）

儀錶板亮出怪圖樣！有名男子在臉書分享，他近期購入福斯二手Golf，在發動車子時，儀表板竟出現「獅子」圖樣，由於他是新手不懂車，想知道這隻「獅子」是什麼意思；網友一見笑翻「標誌聯名款」，但也有網友猜測是福斯集團子公司商用貨卡「「MAN猛獅標誌」」。

一名男子在臉書社團「我愛狗夫【七仔軍團】」發文，並分享1影片，他表示近期購入福斯Golf二手車，但是儀表板啟動畫面卻出現一隻「獅子」，由於他剛入手不是很懂車子，便上網詢問車友「這是什麼意思？」；從影片中可見原PO於車子剛發動時，儀表板出現的不是福斯logo，而是出現一隻「獅子」圖樣，且車子順利啟動後，也不見儀表板亮出其他故障燈號。

有網友猜測該男子的儀表板「獅子」樣式是被調整成商用貨卡MAN品牌的LOGO樣式。（翻攝自臉書我愛狗夫【七仔軍團】）

有網友猜測該男子的儀表板「獅子」樣式是被調整成商用貨卡MAN品牌的LOGO樣式。（報系資料照）

影片一出，網友紛紛留言表示，「可愛」、「來沒見過，打開引擎蓋看看裡面是不是Peugeot」、「這台確定不是標誌的？」、「寶獅入侵」、「可能是德國狼堡出產的特仕版紀念車」、「有這獅子才是男人的車」、「你是不是其實開MAN然後換福斯方向盤」、「可能是動物園汰換車」、「標誌聯名款」。

不過也有網友猜測「這台應該是MAN的」、「MAN猛獅標誌」、「儀錶編碼開機畫面改成獅子圖案了，不影響，可找人改成福斯圖案」、「車王 MAN」；據了解，2011年福斯集團收購MAN集團，成為福斯集團子公司，主要銷售為以曳引車、大貨車等商用車為主。