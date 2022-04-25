34歲大陸女星馬思純5年前和周冬雨以電影《七月與安生》共同榮獲第53屆金馬獎影后，去年被爆熱戀私生活開放的搖滾樂團「盤尼西林」主唱張哲軒（曼樂），甚至傳出密婚、待產生子；近日有網友在英國巧遇馬思純和張哲軒，發現女方雖然穿一身黑，仍無法修飾豐腴的身材，引起熱議。

24日有網友在社群平台公開馬思純和張哲軒在英國曼城體育館牽手散步的甜蜜畫面，畫面中，小倆口穿著黑色情侶裝，大方地牽著手走在街頭，而馬思純儘管已穿修飾度很強的黑衣，還是可以看到身形有些「幸福肥」，被部分酸民批評「腰比男友粗」、「虎背熊腰發福嚴重」、「變成路人了」，另一部份的網友則關心她是否懷孕，並詢問拍下這張照片的博主，然而，這位博主沒有針對問題回答，僅表示他們都很高，是自己沒拍好。

馬思純和張哲軒在英國牽手逛大街，被網友巧遇並拍下。（圖／微博）

馬思純和張哲軒的戀情，因男方被爆過去有約砲歷史，起初不被外界看好。（圖／翻攝自馬思純微博）

這已不是馬思純第一次被瘋傳懷孕，前陣子也有網友撞見馬思純和張哲軒出現在英國，女方還為了避免被認出來都戴著墨鏡，但還是被逮個正著，還被指身材跟螢幕上的纖細形象不太相同，感覺有意遮擋肚子；不過，馬思純曾罹患憂鬱症，因服藥導致身材多次被指發福，去年她在節目《吐槽大會》勇敢面對身形變化，表示過去為了演戲迅速在20天內減肥10公斤，但殺青後她就變回普通人，「所以我其實不想當一個女明星被身材左右，我只想當一個女演員，陪大家度過春秋冬夏」。