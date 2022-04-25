女焊工珍惜的手套被人拿去用，用完當垃圾亂丟，而且只剩1隻。（翻攝臉書《●【爆怨公社】●》）

自己珍惜的東西被別人當垃圾一樣亂扔，真的會氣炸！一名女焊工氣憤發文，表示自己愛惜了3年的小羊皮手套，被別人隨便拿去用，用完像垃圾一樣丟在地上，而且還少了1隻！她氣哭表示「工地這種幹東西文化真的該學習傳播下去嗎？」。女焊工的遭遇，引發網友熱議，不少人無奈表示「工地都是這樣」。

「真的很討厭手賤的人！」一名女焊工在臉書社團《●【爆怨公社】●》憤怒發文，表示妹子的東西放桶子都寫很清楚了，還要動別人桶子拿別人東西，還都是自己人，用完別人的東西就隨便丟隨便扔。

女焊工說自己有潔癖不喜歡別人戴，還特別在手套上做記號寫名字，結果「愛惜了三年的小羊皮手套...就只因為休息了兩天，被當垃圾一樣丟在地上……然後還只有一隻」。

女焊工語重心長地表示：「保管好自己的工具與裝備是對工作上的尊重與在乎，結果就這樣敗在自己人的手上」、「我真的氣哭了，工地這種幹東西文化真的該學習傳播下去嗎？」、「做工的人很多會經常被別人感覺素質不好，不能顛覆一下傳統觀念嗎？」。

不少網友回覆有相同經驗：「很多都這樣，壞習慣」、「工地都是這樣，手賤的很多，然後你的工具很好用就直接整個幹走」、「我的工具也常不見，快習慣了！」、「工地日常：不意外。私人工具：可以的話，人在工具在，人休息，工具跟著回家，聽過最扯：師傅午休拿便當的時間，M牌（牧田）音響被幹走…而且，是在高空作業車上，下車去拿便當回來就不見了」、「我之前別場的聽到最扯的是，一台大台無法折疊的推車，一個午休而已，不見了！營造調監視器也沒看到推車有出場」。