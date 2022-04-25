疫情居高不下，中央防疫中心25日召集各縣市舉行防疫線上會議，由中央防疫指揮官、衛福部長陳時中親自主持，台中市長盧秀燕是六都唯一親自出席的直轄市長，她在會中建言，除居隔期縮短如何做得更妥善，簡化行政流程，中央應引導民眾透過線上系統，若使用者知道陽性確診，可直接引導填寫公版的線上疫調單，節省公衛疫調時間以提高效率。

中央規畫縮短居隔期為「3＋4」，亦即居隔者前三天居家隔離，待在家1人1室，不得外出。完成匡列後進行快篩或PCR篩檢。居隔期滿篩檢陰性後，進行4天自主健康管理，這4天每天要進行快篩，快篩陰性者可外出工作及採買生活必需品

，但中央禁止「3＋4」的自主健康管理者在餐廳內用餐、聚餐、聚會、前往人潮擁擠場所及與不特定對象接觸。

盧秀燕說，會議中她提出居隔、居檢或自主健康監測的目的，是為保護確診者的健康和避免快速大量傳染。

「如改成3＋4，民眾會不會有些疑慮」，盧秀燕呼籲中央要提出過去全台居隔累積的科學數字，讓社會大眾了解，以安民心，除居隔期縮短如何做得更妥善外，也建議如何簡化行政流程，大量減少醫護、醫政、公衛和民政等防疫人員的負擔一樣重要，中央如何引導民眾透過線上系統，若使用者知道陽性確診，可直接引導填寫公版的線上疫調單，節省公衛疫調時間以提高效率。

台中市今日本土個案新增201例，依個案年齡來分，未滿 12歲18例，12至64歲177例，65歲以上6例；在性別部份，110位男性、91位女性；依據感染源分類，密切接觸者85位，調查中116位。

盧秀燕今日於防疫記者會表示，市府在居家安心照護關懷包中，將配置血氧機，供居家照護者監測血氧，待居家照護者期滿痊癒後收回。