39歲美女主播劉涵竹積極轉型為全方位主持人，之前曾在東森財經台擔任約聘主播，4月初已經離職，而在東風衛視主持的節目也於3月收攤，目前形同失業狀態，暫時只能以上通告為主，更慘的是近日她的眼睛還被愛貓抓傷，令許多粉絲相當擔心。屋漏偏逢連夜雨，劉涵竹今(25日)傳出正在居家自我隔離中，雖然現在沒有不舒服症狀，但足跡與不少確診者有重疊。

劉涵竹昨(24日)突被愛貓「闆闆」抓傷左眼，立刻去看醫生的她透露：「好在是傷到結膜不是角膜」，醫生告知她第一次傷到眼球，傷口要一兩週才會好；她分享當下症狀：「初期轉動眼球跟趴下時，眼睛都會像黑青一樣痛，也不知道是不是心理作用，我還覺得視力變差。」

劉涵竹笑虧自己：「也只好待在家裡吸貓（我可沒有虐貓報復」，但她有遵循醫生指示，認真點藥水搭配吃消炎藥，這兩天傷勢有所改善。此外，她也透露目前正在居家隔離當中，因為自己的足跡跟不少確診者重疊，強調現在還沒有不舒服的症狀。

劉涵竹人長得「水」，但近年遇到的「衰」事不少，去年底她曾在談話節目中爆料，當自己在家裡裸體閒晃時，竟驚覺對面大樓有人拿大砲型攝影機直接對著她家拍攝，嚇得她花容失色馬上反拍蒐證，怎料因為拿不出對方偷拍的鐵證，至今都還沒辦法正式提告。