居家隔離縮短為3＋4天！蔡英文總統今晚表示，對於防疫，我們的目標不變，就是「重症求清零，輕症可控管，正常過生活」，在這個原則下，我們會持續彈性調整各項防疫措施，來因應不同階段的疫情。政府也會積極整備各項醫療物資。

蔡英文在臉書表示，今天，經過專家會議的討論，指揮中心宣布新的防疫措施：

一、全國採用重點疫調：即日起，以確診者發病日或採檢陽性日（無症狀者）前2天起所接觸者為密切接觸者。

二、從4／26起，居家隔離縮短為3＋4天，也就是前3天居家隔離，居隔期滿快篩陰性後，再進行4天自主防疫，並須遵守相關防疫指引。目前已居隔超過3天者，自4／27開始解除隔離。

三、即日起，原則上不再公布確診者足跡。

她特別提醒， 自境外移入的民眾居家檢疫仍維持 10＋7天，除了持續掌握疫情的變化，政府也會謹慎調整防疫措施、積極整備各項醫療物資。她也請大家「繼續團結防疫，戒慎但不恐慌，也盡快打滿三劑疫苗！」