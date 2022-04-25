本土疫情捲土重來，單日確診數不斷創新高，指揮中心今(25)日宣布明(26)日起改為自主防疫，台大醫師提醒，雖然大部分人都知道戴口罩、勤洗手很重要，不過她也舉出常見的4個NG舉動，仍會讓防護力消失，尤其脫口罩後沒洗手，很容易增加染疫風險。

台灣感染管制學會理事長、台大醫院內科教授暨感染科主任陳宜君在《健康2.0》YouTube影片中表示，防疫新生活，戴口罩、勤洗手可提供防護力、減少染疫風險，不過下列這4種錯誤的舉動，可能會讓防護力都消失。

1. 口罩只遮口

正確的配戴方式應該要同時遮住口鼻，如果只遮了口，卻沒有遮住鼻子，還是沒有保護作用。

2. 口罩綁帶鬆散

口罩綁帶若過於鬆散，以致無法有效遮住口鼻，當然也無法達到完全的保護作用。

3. 脫口罩後沒洗手

由於脫口罩時，雙手會接觸到口罩外層，如果沒有洗手又摸了眼、口、鼻，很容易增加染疫風險；此外，用過的口罩一定要丟到垃圾桶。

4. 重複使用口罩

口罩一但使用時間過久，容易產生潮濕或變形，這時就會失去保護作用，因此就算有戴也是白戴。

面對本土疫情爆炸，病毒可能就在你身邊，陳宜君強調，除了戴口罩之外，勤洗手也非常重要，包括脫口罩後、吃東西前都一定要洗手，否則被周遭環境汙染的雙手又觸碰眼睛、鼻子或嘴巴，還是很容易被感染。