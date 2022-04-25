尹昭德劇中終於願意放下身段。（華視提供）

由謝祖武、張本渝、夏如芝、郁方、何如芸、梁赫群、馬力歐主演的《婚姻結業式》即將邁入完結篇，駱誠與美惠的感情歸屬，「回歸家庭派」與「再續舊情派」兩派網友紛紛表態，有網友希望兩人回歸各自家庭，才不會造成家庭傷害，也有網友希望兩人多年重逢，一定要好好愛一場才不會更加遺憾。

謝祖武劇中親力親為，呵護扶持張本渝開拓手工果醬事業，沒想到兩人在老家果園中遇到尹昭德，尹昭德要兩人劃清界線，挺身宣示自己才是張本渝的「法定丈夫」。網友就說：「看得出美惠內心應該是百感交集。」也直呼：「張本渝的演技真的很好，短短一場戲雖然沒有台詞，但透過眼神還是可以看出許多故事。」在戲外張本渝就說：「以美惠的角度去看，她其實滿心酸與無奈的，因為美惠有看到鎮邦試圖改變的心意，但心裡也不禁懷疑，如果不是駱誠出現，鎮邦會改變嗎？如果不是駱誠以行動支持，鎮邦會有所行動嗎？還是會繼續像以前一樣？我想美惠心中一定充滿了疑問。」

尹昭德飾演的留美碩士不再眼高手低，願意屈就比較基層的工作，網友笑說：「以為是業務經理，沒想到還要兼物流配送。」對於鎮邦這角色的轉變，尹昭德說：「坦白說，在現實與婚姻的警訊下，他也只好低頭接受這份名為業務經理實為倉庫管理的工作，但希望透過這份工作，可以讓妻子看到他的轉變，更讓女兒們心中能有一個好爸爸的形象，我想鎮邦經歷這一切，也體會到除了婚姻關係中的兩人沒有高低之分，工作也是沒有高低之分。」