俄烏大戰持續2個月，印度的表現和態度引發各國高度關注。前民進黨立委郭正亮直言，印度看起來表現最好，是因為他們英文最好，又因曾長期被英國統治，很了解歐美國家的思路，但國家利益定位不同於歐美，就會看到不一樣的面向；郭還說，反觀台灣就有點熱臉貼冷屁股，烏克蘭更在乎的還是中國大陸。

郭正亮25日在中天政論節目《正常發揮》中表示，這次為何印度看起來表現得最好？「因為它英文最好，最了解這些人，跟英國人相處200多年，所以看得很清楚」，又因為國家利益定位不一樣，會看到不同面向。

郭正亮直言，很難得看到印度這麼公道，講話很有道理，跟美國、歐洲沒有同一邊，就會看到不一樣的角度。同時，比跳船印度也是第一名，印度先出手去買俄羅斯石油，於是美國就開始盯印度。日、韓也都知道現實情況，但他們英文不夠好、講不出來，用英文論戰，印度最出風頭，因為思路和歐美是同一路的，而國家利益定位又不一致，他們講到的方方面面，也凸顯出這次事件的真相。

郭正亮指出，台灣是唯一選擇一面倒的國家，「到現在烏克蘭都不理你」，外交部長吳釗燮要送錢，還只能跟基輔市長視訊，連部長級官員都見不到，捐助的物資也堆積如山、運不出去。台灣如此熱臉貼冷屁股，自己國家利益沒搞清楚，結果烏克蘭一心在想中國大陸，因為只有中國大陸能幫他們爭取條件。

郭正亮認為，烏克蘭總統澤倫斯基為了國家而有別的考量，這可以理解，因為到最後能影響俄羅斯，幫烏克蘭要條件的就只有中國大陸，他怎麼敢得罪中國大陸？且戰後重建要不要中國大陸的建設團隊和融資？