吳皓昇大熱天穿人偶裝。（民視提供）

吳皓昇大熱天穿人偶裝與張書偉對戲。（民視提供）

吳皓昇在民視八點檔《黃金歲月》飾演反派大魔王郭建興，上週五播出他被揭發惡行惡狀，開始一連串的逃亡之旅，過程中被流浪漢追打，還有為了躲避警察追緝，躲在廚餘桶內，甚至跟傳單工讀生互換衣服，大熱天穿玩偶裝，落魄不堪。吳皓昇表示，演反派除了體力養好以外，心臟也要養強大，因為常常收到謾罵的訊息，而他也選擇直球對決，正面回覆每一位粉絲。

吳皓昇說，演出郭建興這角色之後，訊息不再是要訂購「猴爺」的產品，大多是批評角色幹嘛這樣，還有網友說看到他就心臟病發作，讓他選擇直接回應對方：「不要因為電視劇的娛樂打壞心情啦，不然我友台也有正面的角色，可以比較看看。」結果正面回應粉絲後，對方就覺得不好意思，還跟他道歉，讓他又驚又喜，覺得粉絲也是需要心情疏通的。

大熱天穿起人偶裝，吳皓昇表示人偶裝不是第一次穿，以前待在劇團10年，也操作過各式各樣的玩偶，所以操作上都沒什麼問題，他還預備好汗衫跟短褲，整場戲拍下來相當順利。只是躲在廚餘桶內，劇組大家還先趁空檔吃光6袋的水果，就是為了把水果皮堆在他身上，不過因為身高超過183的他，無法順利躲進桶子內，膝蓋還卡住桶子，加上身上覆著水果皮，拍攝過程相當搞笑及狼狽。吳皓昇說演反派真的下場很慘，也預告接下來觀眾會捧腹大笑，可以安心收看，不用怕心臟病發作。