台灣新冠肺炎本土疫情擴大，桃園市今新增696例本土個案，和碩群聚仍持續延燒。除職場群聚外，警界也傳出疫情，楊梅警分局一名警員確診居隔，分局也匡列7名曾與其接觸的員警。

楊梅分局指出，一名張姓警員確診後居隔，立即匡列接觸人員，安排到醫院進行PCR採檢，並提供快篩試劑給分局內有接觸疑慮之人員快篩，所幸結果均為陰性，曾和張員接觸的7名員警目前已自主居家隔離。

楊梅分局除了完成清消外，也啟動內勤居家辦公與外勤分流措施，同步要求同仁每2小時須對辦公環境和裝備進行消毒。