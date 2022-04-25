中油前員工黃姓男子涉嫌仲介槍手代考，事情曝光後不但被起訴還遭解雇。黃男認為自己行為未造成公司權益受損，向法院爭取復職，一審遭駁回。高雄高分院表示，黃男收取仲介費至少10萬元，嚴重破壞中油人事制度，對中油內部紀律與事業已造成危險，沒有比革職更適合的手段，再度駁回黃男之訴。可上訴。

高雄檢廉2020年破獲國營事業舞弊集團，不法獲利超過5千萬元，查出20多名考生涉案。黃男2014年進入中油擔任輸油技術員，月薪7萬多元，涉嫌收取仲介費、媒介想作弊考進中油的考生給舞弊集團。

檢調還查出，黃男還提醒考生要先報失證件，再拿槍手的大頭照去申請重新換發，更協助跑腿收件。

舞弊事件爆發後，中油直接將黃男革職，但黃男認為自己只是介紹工作給考生，向法院提起確認僱傭關係之訴。

黃男辯稱，對於考生如何獲取工作的過程全然不知，也未造成公司權益受損。但一審橋頭地院法官查出，黃男偵查中就坦承知道訂金、尾款的價碼，更負責收錢轉交給集團。相關證據及證詞足見黃男確有為自己私利居中牽線，找槍手代考，以違法手段謀求私利，中油革他職只是剛好，判其敗訴，黃男不服上訴。

高雄高分院理認為，黃男「營私舞弊」行為明確，情節已達重大程度，考生家屬、槍手均可作證。任何人站在中油的立場，應該都找不到比解僱更合適的懲處手段，最後判決黃男敗訴。還可上訴。