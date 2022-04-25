物價飛漲，想吃到高CP值美食可說難上加難，有民眾在臉書分享100元的鴨腿肉便當，鴨肉整齊鋪得滿滿的，把底下白飯完全掩蓋住，讓不少人跪求地址朝聖，也釣出老饕解答店家資訊，提醒要吃要有排隊的心理準備。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，分享買到一盒鴨腿飯便當，只見鴨腿肉幾乎鋪滿整個便當，一旁配菜也相形失色，而且售價只要100元，引起網友們熱議。

店家用料實在，讓不少人不可置信紛紛留言，「這100？也太便宜了吧」、「你這幣別不是TWD吧」、「這麼多才100？」、「這樣一百，還不買爆！」、「這是在哪...太誇張了」、「我什麼都不會說，就只想問哪買的？」、「卡個哪家？讓我們用新臺幣懲罰他」、「真便宜，我住屏東都沒辦法買到這麼便宜的便當」。

有不少老饕一眼認出給解答，「台南民族路~鳳姐！一人限買2個鴨腿飯！我吃很多次了！」、「台南鳳姐鴨肉飯，要去排隊的要有心裡準備」、「17:25還買得到？哪可能？」、「這個中午就賣完了，已經去台南找好幾次了」、「上次買才80元還有滷蛋，看來物價真的漲太扯了」。