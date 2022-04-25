烏克蘭空軍東部司令部聲稱，在哈爾科夫州擊落了1架俄羅斯Su-34戰鬥轟炸機。然而，一段從哈爾科夫州巴拉基亞(Balaklia)附近民眾所發布的影片，呈現的是Su-34陷入水平螺旋，在不斷轉圈中墜毀，機並無起火也無冒煙，更像是引擎故障導致。

烏克蘭空軍司令部發布Su-34墜毀的畫面。(圖/Twitter)

烏克蘭武器追蹤(UAWeapons)分享了由民眾發布的影片，Su-34戰機在無明顯外傷的情況，出現致命的水平螺旋，也就是機身呈現水平狀態但不受控的順時針或逆時針轉圈，由於機身仍獲得一定的升力，因此墜毀的速度並不快，然而這樣的失控是很難擺脫的，飛行員逃生機率不高，這架戰機也沒看到飛行員的彈射。

#Ukraine: Another Russian aircraft crashed or was shot down near Balaklia, #Kharkiv Oblast, claimed by the Ukrainian side to be an Su-34 strike aircraft. It appears that one engine has damage. pic.twitter.com/Rknd6XnaZZ — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 25, 2022

這種水平螺旋失控在「薄煎餅機身」(pancake)設計的戰機，比如格魯曼F-14雄貓式，MiG-29和Su-27系列戰機出現的機率較高，因為此種設計的引擎相距較遠，要是1具引擎失靈，另一具仍有推力引擎就容易對機體產生旋轉的力矩。在1986年的美國賣座空戰強片「捍衛戰士」(Top Gun)當中就有呈現。

言歸正傳，不管這架Su-34戰機是因何種原因墜毀，已是烏克蘭戰爭爆發以來，俄軍失去的第8架Su-34。