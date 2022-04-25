韓聯社報導，北韓今晚舉行人民革命軍（抗日游擊隊）建軍90週年閱兵式，可能展示多項新型武器。但北韓官媒仍未刊出相關報導，尚不清楚詳細展示內容及領導人金正恩等高層幹部是否出席。

韓聯社引述南韓軍方消息報導，平壤金日成廣場今晚9時開始進行閱兵式前活動，10時起進行夜間閱兵式，動員兵力及武器裝備，這是金正恩執政以來第4次進行夜間或凌晨閱兵活動。

南韓軍方考量這次活動時間及日期，判斷活動並非預演，而是正式閱兵。從先前採排活動動員250多台裝備等情報推測，這次閱兵可能是北韓史上最大規模，火星-8型極音速飛彈、火星-17型洲際彈道飛彈（ICBM）、潛射彈道飛彈等（SLBM）等北韓研發的新武器都可能在閱兵式中登場。

此外，近期多次強調加強核戰鬥武力的平壤當局，也可能讓16日進行過試射的新型戰術導向武器系統亮相。

韓聯社指出，北韓過去多在上午10時進行閱兵式，但自2020年10月勞動黨建黨75週年閱兵式以來，平壤當局接連在夜間或半夜舉行閱兵式。部分意見認為，在夜間舉辦活動可透過華麗照明及煙火等，增添節慶氣氛，有助將凝聚內部團結的效果最大化。

外界原預期北韓在今天凌晨零時舉行閱兵式，但可能受到天候狀況不佳影響，改至晚上舉行。若按過去經驗，北韓官媒可能在26日刊出相關報導，轉播錄製好的閱兵畫面。

值得注意的是，這次是金正恩執政以來，首次在4月25日建軍紀念日舉行閱兵式，可能是為藉由前領導人金日成在1932年4月25日建立人民革命軍的典故，團結內部力量，並對外誇耀北韓所擁有的軍事實力。