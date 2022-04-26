疫情持續飆高，百貨業母親節業績目標一再下修，也一再加碼推外帶外送宅配服務，遠東SOGO百貨25日更宣佈加碼APP會員破百萬可抽電動賓士車。

SOGO指出，憑SOGO APP消費單日單筆滿3500元以上即可參加抽獎，下載SOGO APP還可搶先獲得母親節800元折價券。

此外，防疫消費必備的外帶外送服務，SOGO百貨除了啟動「快取站」外，更集結全台100家餐廳品牌祭出外送優惠，母親節檔期使用foodpanda美食外送平台訂購指定餐廳品牌餐點外送，享單筆消費滿250元以上現折75元，忠孝、復興館餐廳外帶單筆消費滿3000元贈300元餐廳抵用券。

今年SOGO百貨台北店母親節檔期包括忠孝、復興、敦化等三館推出全館商品8折起，且加碼上百款店長ONLY SOGO商品，限日限量最低2.1折起，化妝品、香氛、服飾滿5000送400元電子抵用券、指定精品滿20,000送2,000元電子抵用券、大家電滿10,000元送500元電子抵用券，12大銀行推出刷卡滿額與分期好禮，指定銀行最低門檻刷滿5,500元即可兌換SOGO電子商品券100元、單筆消費滿萬分十期再贈SOGO電子商品券100元，最高回饋率高達14％，指定日期憑快樂購卡最低累計消費滿1,000元以上還有大容量保溫保冷袋、萬用料理鍋等滿額禮。