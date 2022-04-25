烏克蘭美女網紅「林佳娜」（Tatiana Lin）來台灣定居多年，烏克蘭與俄羅斯戰爭爆發至今已滿2個月，讓她與住在台灣的烏國同胞都擔憂得難以入眠。佳娜在昨(24)日分享的新影片中談到家鄉近況，依戰時規定只能互報平安，不能透露所在地點，她因此還大罵打卡害所在地遭俄軍攻擊的網紅是「白痴」。最多網友提問的是：「為何還不將家人接來台灣？」，佳娜也特地對此問題回答，並分析了能與不能做到的原因。

林佳娜昨(24)日分享最新YouTube影片，與同胞妹子阿琳娜一同談家鄉近況，並針對近期收到的網友提問回答：「有認識的人在戰爭中不幸過世嗎？」，她說有個住台灣的朋友兩天前在IG寫到他的爸爸過世了，「我看了很難過！」，因為當她看到友人爸爸的照片，「他很年輕，才40多歲。我一直哭！（友：我也是）因為我知道很多我的同學去打仗（友：我叔叔也是）」，所以現在很多人連自己的家人在哪裡都不知道。

（影片來源取自《佳娜老師機》若有移除請見諒）

佳娜解釋：「因為現在有這個法律，你連跟家人都不能說你在哪裡」，家人之間只能報平安，可是不能透露在哪裡、做什麼，阿琳娜說：「這是安全的問題，不然俄羅斯人會知道」。佳娜說有台灣女生問她，為何很多天沒看到她妹妹更新IG？她解釋，因為俄羅斯人也會看哪裡有安全的地方，「他們就來打這個地方」，可以自拍但不能拍環境。

佳娜還說：「我看到了一個烏克蘭的Tiktoker，他真的是一個白痴」，她說那人拍了烏克蘭的坦克，在路上拍說：「我們的坦克很偉大」，然後過了幾分鐘俄羅斯人就打了這個地方，「所以現在很可怕」，因為俄方有些人特別在注意烏克蘭人的IG、Tiktok，所以相關資料都不能傳。

有人問：「你們能不能恢復以前的生活？」佳娜斬釘截鐵回答：「一定不會！以前你有一個家庭，老公、太太、小孩，現在大部分的家庭都破壞了」她還說：「像我的妹妹跟我說，現在晚上她都沒辦法睡覺，因為她睡覺的時候都很害怕，很大聲哭」，阿琳娜說，她們不會因為人在台灣就開心，「我們一樣很難過，因為我們的家人、朋友在烏克蘭」，佳娜頻頻點頭，她穿著性感黃色細肩帶，好身材藏不住，但眼眶泛淚。

至於會叫家人來台灣嗎？佳娜說：「因為我已經跟爸爸媽媽說，台灣現在已經開放了，烏克蘭人可以進入。可是第一個：現在烏克蘭非常危險，你連離開自己的家都沒辦法；第二個是，我的媽媽跟我說，當然她很喜歡台灣，她會想要來這邊旅行，但是她說：『如果我來這邊住』，語言她聽不懂，工作她也沒有，因為在台灣的生活真的很貴！對烏克蘭人來說如果家庭搬來台灣，什麼都聽不懂、什麼都不會做，這是真的很難，而且這不是一個月兩個月，你不知道要住在這邊多久」。

阿琳娜說：「從烏克蘭飛到台灣，飛機票非常貴，隔離也不便宜，然後現在大部分的烏克蘭人已經沒有工作，什麼都沒有，沒有收入，沒有錢」，因為台灣非常遠，所以搬到波蘭或其他歐洲國家比較方便。佳娜說：「我們的父母不會跟我們想一樣，因為他們一輩子沒有離開自己的國家，他們會怕，對比較老的人改變他們的想法非常難！」；但她也說：「如果是我的妹妹，她跟我差不多一樣大，她可能有辦法來這邊學中文，可以住在這邊，但是爸爸媽媽真的非常難」。