根據9名熟悉歐洲央行（ECB）想法的消息人士透露，ECB決策官員希望盡早結束購債計畫，並最快在7月、最晚不超過9月開始啟動升息。

這些消息來源指出，今年ECB至少有兩次升息，並不排除有第三次升息的可能性，但最終仍取決投資者如何消化這些升息資訊。市場目前押注ECB今年將升息85個基點，高出3次升息、每次升息1碼的幅度，讓處於負0.5％的存款利率得以升至2014年來首見的正值。

雖然該央行預測，通膨早晚將會回落到2％目標，但據本月會議發布的最新預估，到2024年通膨仍將超出目標。歐元區上月通膨率升抵7.5％。

ECB總裁拉加德（Christine Lagard）上周五曾明確表態，指稱購債措施應該會在第三季初結束，今年並有機會調高利率。

消息人士透露，一旦購債計畫在6月30或7月1日結束，利率將開始調升，這也意味ECB可能在7月21日會議調高利率。但也有部分人士說ECB寧可等到9月、屆時最新經濟預測已經出爐，還有一些人士指出，由於夏季市場流動性較低，應避免在此時進行重大決策。

Danske銀行的ECB專家克里斯丁森（Piet Haines Christiansen）則認為ECB在第三季升息「似乎是木已成舟」。他解釋，未來數月數據可能凸顯歐洲通膨繼續居高不下，加上如果採購經理人指數調查指出歐洲經濟仍穩健成長，ECB延後啟動升息，反將成為未知的外部衝擊。

ECB雖然辯稱退出刺激措施只是讓貨幣政策正常化，不過決策官員私底下對媒體表示，所謂正常化應該是指讓利率回到中性水準，也就是不會刺激或減緩經濟成長。

這意味利率水位應在1％到1.25％之間，也就是比當前利率還要高出150到175個基點。另一名消息人士指稱，在2023年底將利率升到該水準應該是相當合理。