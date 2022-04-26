受惠於產品售價調漲與疫後戲院、餐廳等對汽水需求出現彈升，美國飲料大廠可口可樂周一發布首季財報超出市場預期。該飲料業者表示，第一季獲利年增24％到27.8億美元，每股盈餘（EPS）為0.64美元，若扣除特別項目，EPS則為0.55美元。此外營收也增加16％到104.9億美元。可口可樂表示，雖然暫停俄國業務對年度獲利與營收恐將造成衝擊，不過它目前仍舊維持全年財測不變。