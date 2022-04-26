可口可樂Q1財報超出預期 維持全年財測不變 00:432022/04/26 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受惠於產品售價調漲與疫後戲院、餐廳等對汽水需求出現彈升，美國飲料大廠可口可樂周一發布首季財報超出市場預期。該飲料業者表示，第一季獲利年增24％到27.8億美元，每股盈餘（EPS）為0.64美元，若扣除特別項目，EPS則為0.55美元。此外營收也增加16％到104.9億美元。可口可樂表示，雖然暫停俄國業務對年度獲利與營收恐將造成衝擊，不過它目前仍舊維持全年財測不變。 通膨壓力雖大增 日銀寬鬆政策估不變 防疫國家隊 普生2021年EPS達0.74元 創歷年次高 #可口可樂 #全年財測 #不變 #億美 #EPS 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Snap財報遜預期 盤後股價如坐雲霄飛車 15:042022/04/22 財經 馬斯克嗆爆比爾蓋茲 兩大富豪私下對話曝光 10:572022/04/24 國際 鋼鐵人爽過五一 加薪領紅包 04:102022/04/25 財經要聞 Epson創新實現永續 助企業淨零排放 04:102022/04/22 產業特刊 證交所去年EPS大賺12.36元 擬配7.2元雙創歷史新高 13:532022/04/25 財經 太設9.8億元賣3樓層 貢獻EPS達2元 00:432022/04/26 財經 心裡就只有你 3星座「一愛上就永不變心」餘生皆只有你一人 10:532022/04/22 運勢 高端辦現增 每股溢價220元 04:102022/04/22 證券．權證 聯邦銀三度主辦 越南西貢證券海外聯貸1.48億美元 13:052022/04/25 財經 《金融》防疫險之亂 富邦產：4月20日前已繳費保戶權益不變 10:582022/04/22 財經 美股賣超持續 上周賣超金額創今年新高 11:262022/04/25 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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