開發金控25日公告去年每股將配發現金股利1元，隨著去年獲利創高股利也創下歷來新高紀錄。不過，若以過去盈餘配發率來看，去年股利配發率降至42％，遠不及過去約五至六成的水準。

由於開發金控去年在出售大樓收益的挹注下獲利創下歷史新高，今年股利的發放備受市場關注。25日公告結果每股配發現金股利1元，確實遠高於前一年度每股0.55元，但以近三年來的盈餘配發率在55.5～68.2％之間，以去年每股獲利2.34元估算，配發率僅42.7％，可能令小股東略感失望。