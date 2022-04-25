54歲資深主播、名主持人廖筱君，日前閃電離開主持14年的政論談話節目《新台灣加油》，三立電視台證實此消息，該節目將由主播許貴雅接棒。休假中的廖筱君，最近透過臉書更新近況，素顏的模樣也跟著曝光，引起網熱議。

廖筱君24日在臉書發文表示，被丈夫林傑煥（前東森、年代主播）拉去陽明山走步道，由於習慣過著忙碌的生活，一時之間竟不曉得如何放鬆心境，老公忍不住吐槽：「你真是勞碌命，一刻都不得閒。」廖筱君也放上自己的爬山照片，畫面中，她身穿圓領T恤，將長髮綁起，露出乾淨的臉龐，54歲的狀態被眾多網友激賞：「這樣的你好看多了，節目妝太濃了」、「素顏更美」、「皮膚真好，這樣很親切自然」，還有人直呼：「一下子還真認不出來呢！」

事隔一日，廖筱君今（25日）發文透露老公又帶她騎腳踏車，忍不住哀嚎：「我真的沒有想要參加鐵人三項，可以不要這麼操嗎？」並分享騎單車的糗事，原來她太久沒騎加上個性急，邊飆車邊驚呼，惹得老公在後面一直碎念，廖筱君呼籲外界不要學她：「本人是錯誤示範，姊是練過的，大家千萬不要學喔！」還憶起小學天天在西螺鄉間邊騎邊大聲唱歌的童年，笑說沒想到成年後真的靠嘴巴吃飯。