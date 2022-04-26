OL不爽主管婚後不讓她搭便車，酸主管妻小心眼。（截自爆料公社App匿名公社）

一名女子因與男主管住同社區，因此搭了主管2年便車，但主管婚後表示「不方便」繼續，讓這名女子酸主管妻小心眼，還說自己真要搶的話，對方結得成婚嗎？這番言論讓眾多網友看不下去，一面倒轟：「討罵嗎」、「人不要臉天下無敵」。

一名女子在爆料公社App匿名公社以「主管的太太超小心眼」為題發文，表示自己與男主管住同社區，經常搭對方便車上下班近2年，但日前主管結婚後表示「不方便」繼續，對此，原PO狂酸：「我是不知道哪裡不方便啦，但如果做一個太太還這麼小心眼，我也只能呵呵...」，更說：「到底是多沒自信啊，我都給他載快2年了，如果我真的要搶，你們還能結婚嗎？笑死」。

網友看完該女子言論氣炸，紛紛狂轟：「討罵嗎」、「人不要臉天下無敵」、「看到留言我就安心了。若我是太太沒打死你就不錯了」、「載了妳兩年，都讓他沒感覺，該自己檢討一下」、「這就是綠茶，綠茶都是這樣的」、「等你老公每天都載別人你感受一下」、「習慣成自然不要緊，還反客為主怪人家老婆勒！是不是太不要臉了」、「當對方已婚時，妳就該懂得劃清界線，順路送妳回家不是『應該』的，主管太太不是沒自信，是妳太白目。」。