追尋性靈知識的人，最初所面臨的是自身的各種慾望、衝動、情緒、意念與想法。我們一生中所採取的行動，都是出自於這些慾望、衝動、情緒、意念與想法，它們是種種行為的源頭；這些無形且強大的力量匯聚在一起，顯得頗為混亂、彼此衝突，無法和諧共存。

此時，人的心靈及其本著這樣的心態所過的生活，似乎也和周遭許多人格格不入，而感到痛苦與混亂之中。人會開始強烈意識到自己的無知，這乃是追求知識的第一步；人一旦察覺自己的無知，便開始渴望擁有知識，於是會設法依照下列步驟來提升自己：

內省

人首先會開始用心靈之眼，像探照燈那般燭照著自己的內心，觀察它那持續且微妙的變化，並且詳細加以記錄。

當一個人暫時放下一己的慾望、對聲色之娛和世俗名利的追求，試圖觀察並了解自我本性時，他便走上了自我克制的道路。

他之前一直受本能的衝動所驅使，成為一個盲目且軟弱的人，進而淪為外境的俘虜；現在，他開始嘗試克制自己的衝動，不再受制於它們，而是開始掌握主導權。

自我分析

觀察到自己心中經常浮現的想法之後，先密切的加以檢視，再進行嚴密的分析，以區分不好的想法（造成痛苦與煩惱的那些想法）與好的想法（帶來平靜與安寧的那些想法）。

於是，人能逐漸了解，各種不同的想法會使人採取哪些不同的行動，而這些行動又會造成哪些不同的結果，最後看出這些不同的想法如何快速且微妙的相互作用，進而造成深遠的影響。

調整

至此，人應該已經看清自己本性中的每一個癖性和面向，包括心中最深處的衝動和最難以捉摸的動機，也非常熟悉自己軟弱、自私的地方，以及長處和美德。

一個人若能以他人的眼光來看待自己，已經具有很高的智慧，但若想學習自制，要做的遠遠不止於此──除了學會以他人的眼光來看待自己，更要如實看待自己。

不故意忽略自身任何一個不為人知的缺陷，不再用別人的阿諛之辭為自己辯解，不再低估或高估自己的價值或能力，也不再自我吹噓或自我憐憫，如此他才能夠充分了解自己眼前的任務是如何艱鉅，知道自己必須做什麼才能達到學會自制的目標。

這時其內心已經不再處於混亂狀態，因為他看出了思想世界裡運作的那些法則，並開始根據這些法則來調整心靈。

正義

當一個人根據上述法則去調整自己的想法與行為後，便會發現這些法則當中有一個至高的中心法則──「公平正義法則」（因果），所有的思想與行為都離不開這個法則，並且都受到它的規範。

他服膺這個法則，不再放任個人本性受到外境的刺激或吸引，不再不經思索、盲目行事，而是依照這個法則思考和行事。他做事不再以自我為中心，而是為所當為；他不再是個可憐的奴隸，受制於自己的天性和外在的環境，而是成為了自身天性和外在環境的主人。

由於他能夠掌控並征服自己的本性，讓自己沒有任何違反公平正義法則且會導致痛苦與挫折的想法，也不做出任何這類的事情，所以，他不會為罪惡、憂傷、無知與懷疑所困，因而能成為一個從容、安詳、充滿力量的人。

純粹的知識

藉著正確的思考與正確的行動，以自己的體驗證明那神聖的性靈法則確實存在。

就這樣，人藉著學習自制，獲得了有關人類性靈的知識，進入了知識的殿堂。

至此，人已然通曉自制之道，並且獲得有關心靈的知識，不再蒙昧無知；他的生命也變得秩序井然，不再一團混亂。

而且，其內心所獲得的有關自我的知識也適用於全人類，因為所有人的心靈在本質上都是相同的，只是程度有別，但都根據同一個法則運作。

高於知識的智慧

然而，人之所以追求這些能夠帶來平靜的性靈知識，並不只是為了自己，否則人類就無從進化。事實上，一個人若只為了自身的快樂而追求這些知識，那勢必無法達到目的，所以，在「純粹的知識」之後，還有一個步驟，那便是「智慧」。

智慧，就是正確合宜的運用所得到的知識，全然無私、毫不吝惜的與世人分享你的成果，以便加速人類的進步，使世人得以向上提升。

(本文摘自《命運最重要的事》/柿子文化)

【內容簡介】

◆長銷100年，詹姆斯．艾倫的文字總能使人平息恐懼、讓人覺得一切都可能好起來

◆智慧行事，持續造福，提升自我、事業、生活、緣分和靈性的必備力量

◆在為自己製造幸福的路上，世界也將因你而得福

◆影響稻盛和夫、戴爾．卡內基、拿破崙．希爾、羅伯特．T．清崎、諾曼．文生．皮爾、安東尼‧羅賓等潛能開發和勵志大師

◆影響逾1000萬人，其作品已翻譯逾43種語言

人之所以想要掌握命運，是為了活出自己渴望的模樣。然而，創造命運最大的難題是，我們自以為自己的生活方式是對的，實際上卻一直過著錯誤的生活。

文壇史上最具神祕色彩的哲學作家詹姆斯．艾倫，以質樸淺白的文字，道盡命運的運作法則，透視命運的掌控方法，提醒人們為自己的幸福、利益負起個人的責任，進而實現大群體的共同福祉──《命運最重要的事》是煩躁、憂慮的人生與世局裡，一份澄淨、平安且鼓舞人心的祝福，讓被生活所傷的人，找到方向，得到力量，繼續前行。

「命運」並非註定，而是「你認為自己是什麼」──

一個人所遭遇的事，正反映著他的為人！

「命運」是「果」，是一件註定會發生的事；「因」是使這件事註定會發生的力量，但那並非不可測的天命，而是你的「自由意志」。一個人的行為操之在己，每個人都是自我品格的塑造者，可以決定自身的命運。

一個人調整自己的行為，改變自己的品格，就是在為自己打造不同的命運。

【作者簡介】

詹姆斯．艾倫

詹姆斯．艾倫是一位哲學思想家、神祕傳奇作家，是英國新時代運動思潮的先驅之一，也是一位失落的覺悟者。他很喜歡莎士比亞、約翰．彌爾頓、拉爾夫．沃爾多．愛默生、《聖經》、佛陀、華特．惠特曼和老子等人的作品，並奉托爾斯泰為其心靈導師。

他的文字優美而睿智，乍看淺白易懂，細細體會卻充滿著智慧，他最著名的作品《你的思想決定業力》自1903年出版以來，鼓舞、啟發了數千萬人，成為歷久不衰的暢銷書籍。

詹姆斯．艾倫的創作生涯只有短短大約10餘年，但其著作如《你的思想決定業力》、《所有境遇都有福報》、《每一次因果，都是人生最好的練習》等，卻影響後世千萬人，讓一顆顆充滿爭執、迷惘、紛亂、疲倦、浮躁、喧囂和苦痛的靈魂回歸於寧靜、祥和、清明和喜樂。