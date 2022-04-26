培養專注力並沒有什麼特殊的祕訣，基本原則便是「實行」。

如果你想培養做某件事的能力，就必須開始去做它，並且持續為之，直到能夠做得很好為止。除了去做之外，還要積極的做，並且做的得法。

要培養專注力，第一步就是把心思放在日常工作上，將所有精力和腦力都集中在必須做的事情上。一旦發現自己的心思開始飄移，就要立刻將它帶回來──注意力的焦點不應該是松果體或一幅畫，而是你每天所做的事情。

專注，是為了讓自己能夠迅速且完美的完成該做的工作。當你能夠做到這一點時，才算是擁有駕馭自己心靈的能力，也才算是具備了專注力。

當專注力提升時，就能夠成為一個更有用的人，並提升自己在世人眼中的價值。如此一來，便有機會做出更重要的事，承擔更高的職務，讓自己的人生變得更加開闊與充實，並享受與之而來的喜悅。

專注的過程包括以下四個階段：

注意

要把事情做好，第一階段便是「注意」──欠缺注意力的人什麼事情都做不成。

思索

當人把注意力放在工作上，並且開始認真思考時，便到達了第二階段「思索」；在從事一般世俗工作時，只要能到達第二階段，便可以做得很好。在各行各業中，有許多具有工作技能、表現稱職的人，或多或少都到達了前述這兩個階段。

出神

只有一小部分的人能到達第三階段「出神」。

在最前面的兩個階段，人的心思和工作是分開的，做起事來多少都需要費些心力，而且還會有一定程度的摩擦力。但到達第三階段「出神」時，心思和工作會合而為一、渾然一體，於是做起事來效率更高，更不費力，也更少摩擦力。在最前面的兩個階段，人的心思是以客觀的角度在工作，很容易因為外來的影像或聲音而分心；當他完全進入「出神」的階段時，便是以主觀的心思在工作，和前者截然不同。

這時，人會渾然忘卻外在的事物，但心思是活躍而忙碌的。這時，別人如果和他說話，他是聽不見的；需要再三重複，並且提高嗓門，他才會有如大夢初醒般注意到外在的事物。

凡是能夠達到「出神」狀態的人，必然可以在專心從事的工作上完全展現其才能。世上的發明家、藝術家、詩人、科學家、哲學家和所有的天才，都達到了「出神」的境界。

靜中有動

當人進入第四階段「靜中有動」時，便具備最高的專注力，那是個既潛息靜止、又極其活躍的狀態。

當一個陀螺以最高的速度旋轉時，摩擦力會降到最小的程度，陀螺本身會進入完全靜止的狀態。對一個打陀螺的學童而言，這是一個既美麗又迷人的景象──他會說這個時候他的陀螺「正在沉睡」。此時，陀螺表面上看似不動，但其實並非完全靜止，而是處於一種雖然動得很厲害、但是卻完全平衡的休息狀態。

同樣的，當一個人已經到達全神貫注的狀態時，雖然腦筋一直在動，以致他能把事情做得盡善盡美，但整個人卻處於安靜、平穩、從容、安詳的狀態，而且外表並沒有明顯的動作。

人在這種狀態下，會顯得容光煥發、平靜安詳，而且當他的心思處於極度活躍的狀態時，他的面容會顯得更加平靜。

(本文摘自《命運最重要的事》/柿子文化)

【內容簡介】

◆長銷100年，詹姆斯．艾倫的文字總能使人平息恐懼、讓人覺得一切都可能好起來

◆智慧行事，持續造福，提升自我、事業、生活、緣分和靈性的必備力量

◆在為自己製造幸福的路上，世界也將因你而得福

◆影響稻盛和夫、戴爾．卡內基、拿破崙．希爾、羅伯特．T．清崎、諾曼．文生．皮爾、安東尼‧羅賓等潛能開發和勵志大師

◆影響逾1000萬人，其作品已翻譯逾43種語言

人之所以想要掌握命運，是為了活出自己渴望的模樣。然而，創造命運最大的難題是，我們自以為自己的生活方式是對的，實際上卻一直過著錯誤的生活。

文壇史上最具神祕色彩的哲學作家詹姆斯．艾倫，以質樸淺白的文字，道盡命運的運作法則，透視命運的掌控方法，提醒人們為自己的幸福、利益負起個人的責任，進而實現大群體的共同福祉──《命運最重要的事》是煩躁、憂慮的人生與世局裡，一份澄淨、平安且鼓舞人心的祝福，讓被生活所傷的人，找到方向，得到力量，繼續前行。

「命運」並非註定，而是「你認為自己是什麼」──

一個人所遭遇的事，正反映著他的為人！

「命運」是「果」，是一件註定會發生的事；「因」是使這件事註定會發生的力量，但那並非不可測的天命，而是你的「自由意志」。一個人的行為操之在己，每個人都是自我品格的塑造者，可以決定自身的命運。

一個人調整自己的行為，改變自己的品格，就是在為自己打造不同的命運。

【作者簡介】

詹姆斯．艾倫

詹姆斯．艾倫是一位哲學思想家、神祕傳奇作家，是英國新時代運動思潮的先驅之一，也是一位失落的覺悟者。他很喜歡莎士比亞、約翰．彌爾頓、拉爾夫．沃爾多．愛默生、《聖經》、佛陀、華特．惠特曼和老子等人的作品，並奉托爾斯泰為其心靈導師。

他的文字優美而睿智，乍看淺白易懂，細細體會卻充滿著智慧，他最著名的作品《你的思想決定業力》自1903年出版以來，鼓舞、啟發了數千萬人，成為歷久不衰的暢銷書籍。

詹姆斯．艾倫的創作生涯只有短短大約10餘年，但其著作如《你的思想決定業力》、《所有境遇都有福報》、《每一次因果，都是人生最好的練習》等，卻影響後世千萬人，讓一顆顆充滿爭執、迷惘、紛亂、疲倦、浮躁、喧囂和苦痛的靈魂回歸於寧靜、祥和、清明和喜樂。