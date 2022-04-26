彰化縣員林市近年因重劃區開發及重大建設的興建，磁吸品牌建商踴躍插旗，其中包含連續5年獲得「國家誠信建商獎」的上櫃建商《坤悅開發》，看好184特區地段前景，繼首發案「原鄰仁」睽違5年後再推出「心里程」，以南彰化唯一高規格建材配備、高品質售後服務及高坪效2-3房，收服菁英首購族的心。

▲「心里程」連接國道一號、員林交流道及台76線皆快速又便捷。(圖／業者提供)

184特區擁有地段優勢，前往員林市中心只需5-10分鐘車程，近距離滿足娛樂、餐飲、醫療等需求皆能，附近還有去年剛啟用的彰南國民運動中心，生活機能強。此外，交通利多亦是帶動房價增值關鍵，距離員林火車站僅2公里，連接國道一號、員林交流道及台76線皆快速又便捷；附近也有知名大型產業，包含美利達工業、建大、正新輪胎、中科二林園區等等，最近更有矽品、上銀等30多家知名廠商進駐中科，論人口紅利還是未來發展皆有相當驚人前景。

▲「成家升級方案」，將原本很完善的配備再升級為更精緻的精品宅。(圖／業者提供)

「心里程」最引人注目的優勢即是高規格的產品規劃。現場專案經理陳金財表示，本案以年輕族群為導向，盼望一圓菁英首購成家夢，規劃高機能2+1房、高坪效3房，坪數為25-37坪的房型，多元化滿足不同需求客層。另外，建材規格也以菁英購屋需求，使用高規格配備，如大雅廚具、Derek衛浴、全室德國進口木地板等，甚至提供「成家升級方案」，將原本很完善的配備再升級為更精緻的精品宅，項目包含大金空調、國際牌洗脫烘洗衣機、義大利GLEMGAS洗碗機、荷蘭原裝進口polltex防霾紗窗等嚴選品牌，省去住戶自行裝修的麻煩，一次打理好居家空間。

▲戶外四季花園，種植品種多元的灌木花卉，享受不同季節風情。(圖／業者提供)

全齡化公設以人與家為中心，規劃退縮前庭迎賓花園、挑高5米5的飯店式迎賓大廳、交誼聽、健身房、圖書室、廚藝室…等；戶外還有僅開放住戶使用的四季花園，種植品種多元的灌木花卉，享受不同季節風情，甚至還有為兒童設計的攀岩牆，讓孩童可以盡情放電、愉快玩耍。

▲「心里程」規劃2-3房，戶戶配車位，高品質也有高CP值。(圖／業者提供)

坤悅開發於台中發跡，5年前至員林插旗推首發案「原鄰仁」，如今再回來推出「心里程」，依舊不變的是對客戶完善又全面的優質服務，故高品質產品及售後服務深受客戶信賴，許多「原鄰仁」老客戶再次回購，只因坤悅開發的產品令人安心又有保障。「心里程」規劃兩棟，地上9層、11層，6戶店面，共104戶住家；單層6拼雙梯，2-3房規劃，戶戶配車位，高品質也有高CP值。

坤悅心里程

接待中心：彰化縣員林市員林大道六段(近源泉路口)

貴賓專線：04-831-7667