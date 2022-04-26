捷運通車滿週年，為了歡慶周年並增加在地連結，繼去年將文心崇德站打造「猛瑪‧鋼鐸拉」主題車站後，今年台中捷運公司與中信兄弟棒球隊再度聯手打造「猛瑪‧鋼鐸拉」王者列車，並於中華職棒新賽季2日開打當天正式上路，邀民眾搭捷運遊台中、看球賽，為中信兄弟加油。

台中市長盧秀燕表示，捷運公司去年在距離洲際棒球場最近的文心崇德站打造棒球主體車站，包括車站入口處、自動閘門等都配合主視覺設計，吸引許多球迷打卡朝聖，今年打造「猛瑪‧鋼鐸拉」王者列車，也將車站主視覺設計更新，於月台門彩繪球員英姿，彰顯主場球隊的氣勢。

王者列車「猛瑪‧鋼鐸拉」於中華職棒33年例行賽4月2日當天正式啟航，只要下載APP，即可看到王者列車發車時間。（圖／台中市政府提供）

盧市長出席列車啟航記者會時指出，去年中信兄弟勇奪總冠軍，希望今年二連霸封王，台中市政府將會舉行全市大遊行，屆時會邀請副總統賴清德穿上中信兄弟球衣一同來慶祝。民眾只要下載中捷APP就可看到王者列車「猛瑪‧鋼鐸拉」列車發車的時間，「搭乘中捷，中信告捷！」歡迎球迷搭中捷看球賽、遊台中，一起為中信兄弟加油。

中信兄弟表示，民眾只要在5月31日前、拍下與「猛瑪‧鋼鐸拉」王者列車的合照，並使用Hashtag #猛瑪鋼鐸拉王者列車、將照片上傳到Instagram，就有機會抽中中信兄弟全隊簽名球，只限3組名額，活動詳情可見台中捷運粉好康FB社團或FB兄弟fans club粉絲團。

中信兄弟造型公車候車亭，為台中增添活潑色彩，更成為球迷打卡熱門景點。（圖／台中市政府提供）

民眾可與猛瑪鋼鐸拉王者列車、文心崇德站「猛瑪鋼鐸拉」主題車站拍照外，鄰近捷運文心崇德站、台中洲際棒球場的公車候車亭也都有中信兄弟球星、吉祥物主視覺，其中洲際球場部分更有巨型球棒與棒球模型，歡迎民眾搭乘大眾運輸看球賽，順便拍美照。

球迷可搭乘捷運到文心崇德站，出站後可搭乘12、12副、58、58副、58區2、71、127延及701等公車路線至洲際棒球場，每日平均行駛多達400班次，轉乘便捷又環保，歡迎民眾搭乘，看完球賽若想暢遊台中，可使用中捷發行的3款旅遊票，分別為1日票、24小時票、48小時票，方便實惠又節能減碳。(台中市政府 廣告)