全台各縣市陸續啟動輕症及無症狀確診病患居家照護，除了西醫，衛福部已核可留在家裡的確診個案可公費使用中藥清冠一號治療，如何申請？

中華民國中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚表示，全台已有上千家中醫院所開辦視訊診療服務，居家照護的確診病患可透過責任醫院或衛生局轉介，也可以自行聯繫中醫院所看診取藥，只要中醫師研判適用使用清冠一號，就可以公費使用。中醫師公會全聯會官網已公布22縣市的諮詢專線與視訊診療院所名單，供民眾查詢。

國家中醫藥研究所所長蘇奕彰表示，中藥是多靶點透過免疫調控來達到療效，去年5～8月本土疫情期間，全台9家醫院使用清冠一號治療確診病患，結果顯示，有使用清冠一號的輕症者皆未轉入加護病房或插管。

●居家照護的確診者 如何申請中醫師看診？

居家照護的確診民眾，可請責任醫院或衛生局轉介，或自行撥打各縣市諮詢專線，先尋找地點適合的中醫院所。

「確認看診診所後，掛號方式有兩種，」中醫師公會全聯會祕書長蔡三郎表示，一是使用健友益友APP線上掛號，一是自行致電指定視訊診療院所掛號看診，透過視訊看診，依病況由中醫師判斷是否適合使用清冠一號，合適者由中醫師開立處方，公費支付使用。

蔡三郎說，住院的確診病患也可以申請使用清冠一號，但須尊重主治醫師意見，若主治醫師認為可以中西合療，有中醫部的醫院可直接聯繫中醫師會診，醫院若無中醫部，則聯繫安排外面的中醫院所視訊看診。

（圖片來源 / 中華民國中醫師公會全國聯合會、康健雜誌提供）

●清冠一號如何領藥及付費？

「中醫師視訊看診時，雙方都需打開鏡頭，患者應拿健保卡或身分證確認身分、拍照存檔。」副祕書長陳博淵說，依現行規定，藥品不得郵寄宅配，看診結束後，可由家屬、親友前往診所代為領藥。

費用部分，確診個案可公費使用清冠一號，僅需支付掛號費，每家中醫診所不同，約100～200元之間，掛號費可委託代領藥物的親友付款，或用銀行轉帳及電子支付等方式付款。

●清冠一號兒童、孕婦能使用嗎？

日前新北2歲重症男童死亡，不少家長急尋保護家中稚兒的良方，兒童可使用清冠一號嗎？孕婦呢？清冠一號研發團隊成員、三軍總醫院中醫部主任黃怡嘉表示，之前三軍總醫院陸續會診200多名確診患者，年紀最小3歲、最年長90多歲，也有孕婦，使用都安全有效，惟兒童須依體重及身體狀況調整使用劑量。

●公費支付多久治療費用？

黃怡嘉表示，目前公費支付一個療程，也就是10天，「10天是依據臨床治療經驗訂定的，過去臨床觀察，病患使用10天後症狀均大幅改善，」如果療程結束後病患仍感覺有殘餘症狀，可以自費繼續服用。

目前國內有8家費GMP藥廠獲得國家中醫藥研究所授權生產清冠一號，訂價不同，自費一個療程費用大約3,000～3,300元之間。

●居家隔離、自我健康管理 也可以透過中醫看診 自費使用清冠一號

「清冠一號不只治療確診病患有效，也可以用於預防保健，」中醫師公會全聯會執行長詹永兆表示，被匡列密切接觸而居家隔離或自主健康管理的民眾如果擔憂染疫，也可以透過中醫師視訊看診，自費取得清冠一號服用，預防發病，醫師會視民眾身體狀況調整劑量。

中華民國中醫師公會全國聯合會說明，清冠一號屬於處方藥，不是預防性保健品，須經過中醫師診斷病情後，才可調劑給藥，民眾不可自行購買服用，業者自行販售也違反《藥事法》並涉犯密醫罪等。