台積電每年4月都會進行年度例行性調薪，預計今年平均調薪幅度將達8％，部分績效優異員工加薪幅度超過10％，台積電優渥的薪資及福利，吸引許多人搶破頭，不過有網友分享在台積電工作1年就離職的心得，列出5點新人面臨到的問題，包括低底薪造成加班費很低，第一年因為年資問題分紅領不滿，想等第二年領完整分紅，但常常還沒領到，卡到職缺旺季有更好機會就離職了，等同被狠扒了2層皮，引發其他網友熱烈討論。

原PO在PTT分享在台積電面臨到的5大問題，第一是「文化」部分，很多員工都覺得自己待久了就是老大，更遑論有功勞會搶、有過失直接推給底下的人。第二是「發展性，台積電是晶圓代工霸主，但也因此造成轉職困難，所學出了晶圓廠高機率沒辦法延續，年資淺的人可以換工作，但待久的員工學了一身無用武之地的技能，出去了也容易被砍薪，不如直接變成惡劣前輩傳承工廠文化更划算。

第三點是「效率」，原PO指出，台積電各式各樣的系統介面非常復古，各種高對比配色傷眼睛就算了，更常常出現錯誤跟當機。第四是「薪資」，台積電是低底薪高分紅公司，但是低底薪也造成加班費很低，而且新人第一年因為分紅領不滿，所以薪水非常低，本想等第二年分紅，但很常等不到第二年就離職，也就是說進公司跟離開公司都要被扒一層皮。最後第五點則是「規定」，台積電最有名的就是不能帶手機，而是發公司可以使用的智慧型手機印有TSMC的Logo。

原PO強調，他碩士畢業之後進到台積電，雖然早就耳聞台積電有血汗工廠的稱號，「但想想畢竟自己不是工廠端的應該是還可以，研發聽起來很有未來」，結果不料自己待了1年就離職，離開之後用力的買進台積電股票，他直言蓄奴這麼多，這間公司展望肯定好。

其他網友則表示，「這真的是有待過神山的肺腑之言」、「就當輪班仔，不要要求太多」、「這次加薪講白了就是先給新人看身心科的錢啊」、「寧買一股當股東也不要獻一命當員工」、「這文寫的很中立，內容也都很真實」、「GG就工廠文化」、「台積人EQ頗低，又愛立威」、「恭喜看透」；但也有人認為，原PO只在台積電待了1年，該言論是否符合實情尚屬未知。

不過不少新鮮人仍嚮往進入台積電，台積電2022年預計招募超過8000名新進員工，其中碩士畢業新進工程師平均年薪上看200萬元。台積電日前更證實將首度針對補貼員工買自家公司股票進行討論，下月召開董事會有機會過關 。