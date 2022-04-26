心理諮商的過程，就是透過「語言」去建構當事人的主觀世界。常常一邊聆聽當事人的故事，一邊釐清當事人真正的困擾是什麼，然後慢慢整理出當事人的邏輯、想法、價值觀，再抽絲剝繭找出隱藏在背後的心理議題，接著摸索出療癒心靈的有效方法。專業諮商心理師林萃芬在《從說話洞察人心》書中提到，從一個人的「說話語言」，可以細細聽出許多心理線索，有助於走進對方內心世界，進行深度的溝通。以下是重點書摘：

一個人要改變說話方式，首先要「自我覺察」，如果想要從不同角度了解自己的「說話風格」，可以提起筆來做做下面這個測驗，或許會對自己的說話風格有更多的覺察，請根據真實感覺作答。

【測驗】你是屬於哪一種說話風格？

★1.來到一個陌生的環境，你通常會採取哪種社交之道？

Ⓐ默默躲在角落，等待熟人出現。

Ⓑ覺得渾身不對勁，找機會離開現場。

Ⓒ直接跑去詢問主辦單位，其他訪客的背景資料，順便自我介紹，希望主辦單位能為你引薦重要的貴賓。

Ⓓ不等主人招呼，主動跟其他賓客寒喧聊天。

★2.剛買的新衣服，回家後才發現背後破個洞，你會如何處理？

Ⓐ自認倒楣，再也不去那家店買東西。

Ⓑ麻煩認識店家的朋友幫忙退貨。

Ⓒ隨即衝去店家，要求對方退錢，並且加強品管。

Ⓓ在退貨期限內拿去更換新商品。

★3.在全面禁菸餐廳裡，偏偏隔壁桌的客人無視禁菸規定，照常拿菸出來抽，這個時候， 你會怎麼反應？

Ⓐ忍「氣」吞「煙」，期待有人站出來糾正抽菸者。

Ⓑ自行換桌，或私下請服務生告知抽菸的客人。

Ⓒ大聲警告吸菸者：「餐廳內禁止吸菸，請不要抽菸，不然要被罰款。」

Ⓓ禮貌提醒對方：「這裡是禁菸區。」若對方不理會再請服務生協助處理。

★4.逛街的時候，不小心撞了別人一下，你會怎麼辦？

Ⓐ不管是誰撞到誰，都立刻和對方說：「對不起。」

Ⓑ假裝沒事，快步走開。

Ⓒ覺得是對方撞到自己。

Ⓓ確認狀況後，再表達歉意。

(示意圖/Shutterstock)

★5.跟朋友們相約聚餐，你多半會選擇下面哪種點菜方式？

Ⓐ請朋友們點菜，就算自己有喜歡吃的菜餚，或是不愛吃的食物，也都不好意思說出來。

Ⓑ請朋友們先點，最後再補點幾道自己愛吃的菜。

Ⓒ馬上拿起菜單，看看有哪些自己喜歡吃的菜。

Ⓓ請在場的每個朋友各點一兩道喜歡吃的菜。

★6.當朋友開口跟你借錢時，你會如何應對？

Ⓐ即使心中百般個不願意，依然努力籌錢借給對方。

Ⓑ謊稱剛借給家人一筆錢，現在手邊沒有閒錢。

Ⓒ立刻垮下臉來，不悅的表示：「生平最討厭碰到借錢的人。」

Ⓓ先了解對方借錢的原因，再衡量自己的能力，以及對方過去的信用，然後決定借或不借。

★7.需要別人助自己一臂之力時，你會怎麼表達？

Ⓐ希望周遭的人能夠覺察自己的需要，主動伸出援手。

Ⓑ覺得世態炎涼，大部分人都「自掃門前雪」，即便對外求援，也得不到什麼實質的幫助。

Ⓒ認為親朋好友本來就有幫忙的義務，乾脆直接指派他們做事，比較快速。

Ⓓ會跟朋友訴說自己遭遇的困難，然後看看誰可以提供支援。

★8.正忙得焦頭爛額之際，卻碰到朋友心情低落，跑來找你傾訴，這個時候你會怎麼辦？

Ⓐ朋友有難，當然要放下手邊的工作，陪伴對方紓解情緒。

Ⓑ表面上好像在傾聽朋友訴苦，實際上在思考剛剛進行的事情該如何處理。

Ⓒ責備朋友「沒事找事」，要求對方「照著自己的建議去做」，馬上就沒事了。

Ⓓ坦白告知朋友，自己目前的狀況，等忙完手邊的事情，才能專心聆聽對方的心聲。

★9.明明自己沒有做錯事情，可是全部的人都把矛頭指向你，責備你不夠小心，這個時候，你會採取下面哪一種應對方式？

Ⓐ低頭不語，任由別人指責。

Ⓑ關掉聽覺，充耳不聞也不做任何解釋。

Ⓒ憤怒反駁在場的每個人「不辨是非」搞不清楚狀況。

Ⓓ試圖說明事情的來龍去脈，以及自己的立場和處置方式。

★10.開會時，當自己的意見跟別人不一樣，你會怎麼做？

Ⓐ立刻放棄自己的想法，附和別人的意見。

Ⓑ不想花時間跟別人討論，最簡單的解決之道就是「沒有意見」。

Ⓒ覺得自己的見解最有道理，會努力說服別人支持自己的觀點。

Ⓓ雖然會闡述自己的理念，但同時也尊重別人的看法。

(示意圖/Shutterstock)

※ 結果分析 ※

●大部分答案都落在Ⓐ者，說話風格屬於「壓抑忍讓型」。

與人相處的時候，你大多不敢直接表達自己的需要，也不敢說出真正的想法，導致別人常會誤以為你「什麼都好說」，其實你是把喜好放在心裡。由於過度忽略自己的感受， 所以你常會莫名地覺得「很委屈」，當不滿的情緒達到飽和點，即有可能會引爆你的情緒，但讓你覺得更委屈的是，別人非但不覺得你「壓抑忍讓、受盡委屈」，反而認為你「變得情緒化」，或是「不像以前那麼好相處」。

所以，「忍耐功夫」越好的壓抑忍讓型，人際關係越容易「不被理解」，要發展健康舒服的人際關係，記得要適時、主動地說出自己的想法、喜好與需求，而不要期待別人會「站在你的立場為你著想」。

●大部分答案都落在Ⓑ者， 說話風格屬於「疏離逃避型」。

與人交往的時候，疏離逃避型的人很害怕背負壓力與責任，多半抱持「事不關己則不管」的人生哲學。儘管疏離逃避型的人也多半不愛表達自己的想法和感受，但與壓抑忍讓型不同的地方是，疏離逃避型的人往往認為「多說多錯、不說不錯」，所以選擇「不說」 比較安全。

另外，「躲開衝突」也是疏離逃避型的求生本能，如果聞到麻煩的味道，往往會習慣性關閉聽覺與溝通的大門。也因此，人際關係大都較為疏離，很少跟別人說出心裡的話， 也較不容易跟別人建立緊密的關係。

●大部分答案都落在Ⓒ者，說話風格屬於「主導控制型」。

對主導控制型的人來說大部分的人際關係都要在自己的掌控下進行，才會覺得安心。所以，主導控制型的人會主動結交對自己有幫助的朋友，積極爭取對自己有利的人際資源。可是，人際溝通時如果太過積極主導，很容易形成壓迫感，讓別人想要逃離主導型的控制範圍。想要建立長久的人際關係，除了以自身的利益為出發點外，同時也要設身處地為別人著想，多方體會別人的感受，允許別人有選擇的空間，總之，給別人越多的尊重，越能拓展寬廣的人脈，讓溝通更圓融順暢。

●大部分答案都落在Ⓓ者，說話風格屬於「尊重開放型」。

尊重開放型的人會誠實說出自己的想法，也認同別人可以有相反的意見，不會強迫別人照著自己的建議去做。與人溝通時，尊重開放型的人比較有商量的彈性，會依據別人的需要調整自己。

林萃芬心理師進一步強調，想想看跟別人溝通時，自己大部分時間都覺得輕鬆自在？亦是緊張不安？還是悶悶不樂？要建立長久健康的人際關係，溝通時不僅要同理別人的感受，也要照顧自己的心情；不僅要幫助別人度過難關，也要協助自己向外求援；不僅要有親密交流，也要保持適度的人我界線，這樣才不會把別人的焦慮壓力纜在自己身上接下太多的人情壓力。

※本文節錄自《從說話洞察人心：摸透對方心理，把話說得恰到好處，輕鬆駕馭人際關係》／時報出版。