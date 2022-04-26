一睡著就鼾聲如雷，不只是噪音惱人，更是嚴重時奪取人命的病徵，要當心是否患有睡眠呼吸中止症。林口長庚醫院鼾症睡眠外科教授李學禹醫師指出，打鼾就像是細胞缺氧的警報聲，也是身體正面臨呼吸中止的求救鈴。除了最好就醫找出打呼的根本原因之外，根據研究統計，睡覺時側睡可以改善打鼾的程度。此外，簡單的口咽鍛鍊動作也能幫助強化呼吸道肌肉組織，幫助改善躺著睡時呼吸道塌陷的狀況。

李學禹醫師強調，可別小看口咽肌肉，它其實是相當忙碌的部位，每天吃飯、說話、呼吸都會用到，運作頻繁就容易疲勞，要是口咽肌肉沒能充分休息，就會減弱張力，睡眠時容易塌陷，無法維持正常的氣道空間，打鼾的情況因而會更明顯。

李醫師建議，無論是否有打鼾問題，任何人都可以進行口咽肌肉訓練，如果已經是嚴重打鼾者，更要及早開始自我鍛鍊。

口咽肌肉訓練主要分為兩種肌肉部位的鍛鍊，想到就做一做，大人小孩都適用：

●招式一 舌頭肌群鍛鍊

舌頭肌群的口咽肌肉訓練(資料來源／李學禹醫師《熟睡迎接每一天》／方舟文化提供)

●招式二 舌口輪匝肌群鍛鍊

舌口輪匝肌群鍛鍊(資料來源／李學禹醫師《熟睡迎接每一天》／方舟文化提供)

這兩套動作平常想到或是睡前都可以做。李學禹醫師強調，尤其疫情期間，打呼者因為呼吸道阻塞而常常張大嘴呼吸，等於是為細菌病毒開大門，容易造成呼吸道發炎腫痛，鼾聲也會變大聲。做好口咽肌肉鍛鍊，有助晚上睡覺時比較不會張嘴呼吸，間接維護身體健康。

台灣睡眠醫學學會指出，睡不好為百病之源。研究顯示，睡眠不足6小時者，相較一般人心臟病、中風風險將提升200%。而打呼不僅干擾睡眠，降低睡眠品質，也常是為睡眠呼吸中止症的重要警訊，若有打鼾現象，約有1/2可能出現呼吸暫時停止的狀況，應提高警覺，主動前往諮詢醫師。

※資料來源：李學禹醫師《熟睡迎接每一天》／方舟文化