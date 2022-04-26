運彩足球簡單、好玩、賠率高、玩法多，而且可以說是天天都有足球賽事可以投注，隨時想要玩運彩來買足球就對了，今天要來分享1位購券者他看好一場比賽的主隊能夠踢進2球或3球，投注時一次買了3種不同的玩法，結果中獎抱回151,725元獎金，他到底買了什麼！是怎麼買的！

同樣運彩投注 為何他中的獎金可以比較多？

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

2/20位於桃園蘆竹投注站的購券者，他看好「巴黎聖日耳曼Vs. 南特」的這場比賽主隊南特可以在上半場踢進2球或3球，他就在一張彩券上同時投注1.「主隊1.5大賠率3.75倍」、2.「上半場正確比數0：2賠率30.00倍」、3.「上半場正確比數1：2賠率30.00倍」、4.「上半場正確比數0：3賠率200.00倍」、5.「上半場正確比數1：3賠率200.00倍」、6.「上半場正確比數2：3賠率400.00倍」以及7.「主隊正確進球數3球(或以上)賠率13.00倍」，共7注，每注投注700元，合計投注4,900元，比賽結果2隊上半場結束0：3，整場結束1：3，他一次中了3注，分別是「主隊1.5大賠率3.75倍」抱回獎金2,625元、「上半場正確比數0：3賠率200.00倍」抱回獎金140,000元及「主隊正確進球數3球(或以上) 賠率13.00倍」抱回9,100元獎金，中獎的3注合計抱回151,725元獎金。

買3種玩法一次抱回15萬元獎金。(台灣運彩提供)

4900元抱回15萬元獎金。(台灣運彩提供)

從他的投注內容可以看出他選擇玩法的眉角，在認為主隊上半場就可以進2球或3球的情況下，1.直接選擇「主」「客」大小進行投注，賠率高於「整場」大小。2.直接選擇「上半場」正確比數進行投注，賠率高於「整場」正確比數。3.直接選擇「主」「客」正確進球數進行投注，賠率高於「整場」正確進球數，也就是「能投注單一隊就不用投注整場」、「能投注上半場就不用投注整場」，這樣中的獎金就會比較多，提供給大家參考。